El Eibar visita a un Valencia apurado al que todavía no ha ganado en Mestalla

Una semana más, al Eibar le toca pelear contra las estadísticas. En este caso, la escasa historia de los armeros en Primera indica que nunca han conseguido puntuar en Mestalla, aunque están con fuerza y confianza para derribar otro precedente negativo. Y ya van unos cuantos esta temporada, porque tampoco habían conseguido ganar a los ché en Ipurua en las dos anteriores campañas y pusieron fin a ese dato en la segunda jornada del presente ejercicio con una victoria por la mínima (1-0), pero victoria al fin y al cabo. Tampoco hay que olvidar que los armeros vienen de imponerse en casa al Deportivo, otra de las bestias negras que ya ha dejado de serlo.

Es cierto que las dos visitas anteriores al campo valencianista se saldaron con sendas derrotas contundentes por 3-1 y 4-0, respectivamente, aunque también es verdad que entonces el Valencia no estaba atravesando los serios aprietos que vive ahora, apremiado de puntos y con su afición en pie de guerra por las turbulencias que se han desatado en una entidad presidida por un magnate que apenas si se deja ver por Valencia.

Al Eibar le corresponde visitar otra caldera a punto de explotar y, por lo que se pudo ver en Gijón hace dos semanas, no se maneja mal en situaciones de presión. En El Molinón, con 25.000 personas volcadas con el Sporting, la escuadra azulgrana supo explotar los puntos débiles de un rival que se tambaleó al primer empujón. Y en Mestalla puede pasar lo mismo. O eso es al menos lo que esperan los eibarreses.

Mendilibar, que recupera a Gonzalo Escalante tras cumplir ante el Deportivo el encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones, sigue teniendo un puñado de bajas, por lo que de nuevo ha tenido que convocar a Markel Areitio, un portero del filial, el CD Vitoria, de Tercera División, por la ausencia de Riesgo.

El que no faltará será Sergi Enrich, foco de atención durante toda la semana por el interés del Fulham, que estaba dispuesto a pagarle un gran suelo al jugador, pero que pretendía abonar en cómodos plazos los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión, algo a lo que el Eibar se negó de pleno. Este movimiento de última hora se saldó con una rápida negociación con el jugador, que en realidad lo que quería era quedarse aquí, pero más tiempo y mejor valorado por el club. Así que todos contentos.

Ramis, sí; Luna y Nano, no

El mercado invernal se cerró sin refuerzos, porque para el técnico azulgrana los mejores fichajes son los hasta siete efectivos que se le han lesionado entre diciembre y enero y que poco a poco se van incorporando al grupo. Anaitz Arbilla ya volvió ante el Deportivo, y en la lista para Valencia ya se incluyen Ramis y también Fran Rico, que parece que sí se ha recuperado de sus dolencias.

No todo son buenas noticias, ya que como se temía Antonio Luna no ha podido viajar, mientras que Nano también se ha quedado en casa, aquejado al parecer de unas molestias en los adductores. Riesgo, Kike García y Juncà completan la lista de bajas.

Novedades en el Valencia

El Valencia necesita una nueva reacción tras la derrota sufrida ante Las Palmas que frenó la racha de dos triunfos consecutivos. El cuadro local llega anímicamente tocado y mermado por las bajas de jugadores como Dani Parejo, Luis Carlos Almeida 'Nani' y Munir El Haddadi, habituales en el esquema, que deberá reconstruir su habitual once.

Estas ausencias obligarán al técnico valenciano a recolocar a algunos de sus futbolistas de ataque. De hecho, el portugués Joao Cancelo pasará al interior derecho para suplir la ausencia de Munir. Asimismo, Fabián Orellana y Simone Zaza, únicos fichajes en el mercado de invierno, cuentan con opciones de estar en el once que saltará a Mestalla ante las ausencias de los jugadores de ataque.

El delantero italiano ya ha participado en los dos últimos partidos contra el Villarreal y Las Palmas al salir desde el banquillo y será titular si Santi Mina, acaba desplazado al flanco izquierdo del ataque. Al no haberse recuperado Enzo Pérez, Mario Suárez jugará por delante de la defensa y los dos jugadores de creación serán Álvaro Medrán y Carlos Soler.

También Orellana, pese a haber realizado dos entrenamientos con el grupo, podría tener su oportunidad en el once ya sea para jugar por algunas de las dos bandas o para sustituir a Dani Parejo en la media punta, aunque no es probable que juegue de inicio. Por último, José Luis Gayà, Eliaquim Mangala, Ezequiel Garay y Martín Montoya formarán la defensa que guardará la meta defendida por el brasileño Diego Alves. Un equipo con mucha calidad que no carbura.