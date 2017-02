Yoel teme la reacción del Valencia

Yoel Rodríguez (Vigo, 1998) se encuentra en uno de los momentos más plácidos de su carrera deportiva. De ser uno de los porteros revelación bajo la batuta de Luis Enrique en el Celta durante la campaña 2013-14, pasó al absoluto ostracismo en el Valencia, donde solo jugaba cuando debía cubrir las lesiones de sus compañeros. Al llegar como cedido al Eibar en verano, parecía esperarle el mismo destino, pero ha sabido aprovechar la baja de Asier Riesgo para lucir las mejores paradas de su repertorio, que han ayudado al equipo armero a sumar los últimos triunfos ante el Sporting (2-3) y, sobre todo, frente al Deportivo de la Coruña (3-1).

Mañana (20.45 h.) volverá a la que aún sigue siendo su casa, aunque es muy probable que el club armero aproveche su visita a la Ciudad del Turia para cerrar la operación de compra del vigués. Ya sea ahora o al término de la temporada, el guardameta gallego se muestra encantado ante la posibilidad de quedarse en el Eibar y no duda en expresar su satisfacción por el hecho de que la entidad azulgrana vaya a realizar un importante esfuerzo económico -se dice que la opción de compra ronda el millón de euros- para hacerse con sus servicios en propiedad. «Siempre está bien que el club en el que estás cedido tenga interés en comprarte. Eso quiere decir que haces las cosas, si no bien, casi bien. Resulta reconfortante. Me siento feliz y muy a gusto aquí», recalca.

Ni una mención al sentimiento que le produce volver a Valencia. Lo que sí da por seguro es que «va a ser un partido muy duro, aunque esperamos que los tres puntos vengan para Eibar». El Valencia viene de perder (3-1) en el feudo de Las Palmas y la paciencia de la afición ché hace tiempo que se desbordó al ver la incapacidad de su equipo de salir de una zona de peligro en la que no están habituados a vivir. Por eso, entiende que los dirigidos por Voro querrán reaccionar ante su público. «Vienen de perder. Jugamos delante de su gente y tienen que hacer las cosas bien».

El Eibar sí las está haciendo y ese aval le permite transmitir su optimismo de cara a este choque. «Seguro que habrá muchas ocasiones de un lado y de otro. Intentarán marcarnos rápido, pero esperemos que podamos contrarrestar eso y seguir con nuestra buena dinámica».

Yoel sigue sin acostumbrarse a ver al Valencia tan abajo en la tabla clasificatoria y está convencido de que, con la calidad y experiencia de sus jugadores, pronto empezará a escalar posiciones. Solo espera que lo hagan a partir de la siguiente jornada. «Aparte de que es un gran club, en el Valencia hay grandes jugadores. Están pasando por un pequeño bache, pero tarde o temprano ese equipo tiene que arrancar. Es gente con experiencia, que sabe a lo que están jugando. No están pasándolo bien, pero estoy seguro de que saldrán de ahí».

Conforme avanzan los días, los jugadores que llevan ya varias semanas lesionados van mostrando una notable mejoría, lo que ha permitido que Arbilla ya esté a disposición de Mendilibar y que Ramis empiece ya a trabajar con el grupo. Se espera también que Riesgo y Kike García vayan incorporándose de manera paulatina a la dinámica del equipo, mientras que Juncà progresa de manera más lenta de lo esperado del fuerte esguince de tobillo que sufrió en el choque copero de vuelta de los octavos de final de la Copa ante el Atlético.

Entre los que pueden completar la lista de bajas para Mestalla se encuentran también Fran Rico y Luna, que ayer no se ejercitaron por diversas molestias y que son seria duda.