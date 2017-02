El Eibar mueve ficha a tiempo para salvaguardar su columna vertebral

1

El interés del Fulham, que intentó fichar a Sergi Enrich en el último momento pero sin excesiva convicción, aceleró la ampliación y la mejora del contrato del ariete balear, que seguirá siendo jugador del Eibar hasta junio de 2019, con una cláusula de rescisión superior a los diez millones que tenía hasta ahora. Es cierto que el jugador estaba muy seducido por la importante oferta que le llegó desde Gran Bretaña, pero realmente el club inglés nunca estuvo dispuesto a abonar la cantidad íntegra, por lo que el peligro para que se marchara perdió fuerza desde el mismo momento en el que Garagarza se negó a sentarse a negociar justo después de recibir un correo electrónico cuando el domingo estaba en San Mamés viendo el Athletic-Sporting de Gijón. «No íbamos a negociar porque no queríamos vender», sentenció el director deportivo, que relató que el lunes, el Fulham insistió en querer establecer una política de pagos. La respuesta volvió a ser un no rotundo. Garagarza explicó que en cuanto la entidad armera comunicó al jugador balear que si se quería ir tendría que abonar la cláusula íntegra, el ariete, que no tenía ningún reparo en quedarse porque aquí se siente feliz y valorado, no dudó en aceptar la propuesta armera para mejorar de forma considerable su contrato y ampliar a dos su continuidad. Enrich se ha ganado sus galones.