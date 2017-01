Prioridad en el S.D. Eibar a la renovación de Garagarza

. Con 16 puntos de ventaja respecto al descenso, se puede apuntar sin riesgo a equivocarse que el objetivo de la permanencia está más que encarrilado. Es sin duda la meta que determina los movimientos que el Consejo de Administración llevará a cabo de aquí a que se celebren las elecciones fijadas para el próximo 25 de mayo. Para entonces, la actual directiva, que aún no ha decidido si se presentará a los primeros comicios de la historia del club, quiere dejar cerrados, o al menos muy avanzados, los temas más trasccendentales a nivel institucional y deportivo. En este sentido, una de las grandes prioridades se centra en cerrar la renovación de Fran Garagarza y el equipo de colaboradores que componen la dirección deportiva, cuyo contrato expira al término de la presente temporada. El club ya ha expresado su deseo de que el máximo responsable de confeccionar la plantilla se quede. Ahora hay que esperar a que el protagonista en cuestión dé a conocer su postura.

De momento, Fran Garagarza se mantiene hermético, aunque hoy mismo comparece ante los medios de comunicación para realizar una valoración de un mercado invernal que está a punto de cerrar sus puertas y en el que el Eibar no ha realizado más movimientos que concretar el regreso de Jota Peleteiro al Brentford de la Championship inglesa.

Férrea voluntad

Por ahora, lo único que ha habido son rumores que apuntan a que su conformidad a firmar la renovación estaría condicionada a la continuidad del actual Consejo, o al menos de buena parte de sus miembros, aunque tanto la presidenta Amaia Gorostiza, como el vicepresidente Mikel Larrañaga han negado tener constancia de ello. «Nos sentimos halagados si eso es así, pero a nosotros no nos ha llegado esa afirmación. Lo que sí tenemos claro es que tenemos plena confianza en Fran Garagarza, en su mano derecha, Mikel Martija, así como en Mendilibar, en toda la dirección deportiva y en el cuerpo técnico. Y por eso, no va a haber problema por nuestra parte a la hora de alcanzar un acuerdo», declara la mandataria azulgrana, que en cualquier caso, no quiere caer en brazos de las prisas. «Vamos a dejar correr un poquito más de tiempo», indica.

La marcha deportiva es fundamental a la hora de tomar las decisiones finales, aunque la directiva insiste en asegurar su férrea voluntad de lograr que el mutrikuarra y su equipo técnico sigan perteneciendo a la disciplina armera. «Se deben tener en cuenta factores que no son ajenos a este tipo de decisiones y uno de ellos, obviamente, es la permanencia», explica Larrañaga. Dado que el objetivo está encaminado no tiene reparos en reconocer que «la voluntad por nuestra parte de que siga es total. Sabemos que él está a gusto. Desconocemos los factores externos que puedan afectarle, pero la relación es fantástica y la confianza bidireccional es inmejorable», declara.

No cabe duda de que Fran Garagarza se ha convertido en una pieza fundamental en el engranaje del club desde que el 20 de junio de 2011 pasó de ser el responsable del fútbol base a convertirse en el secretario técnico. Con el equipo enfangado en Segunda B, asumió el reto de sustituir a Jesús Merino para trabajar sin descanso en la búsqueda de jugadores que lograran rescatar al Eibar de aquel infierno que estaba agotando todos los recursos de la entidad.

Tuvo que pasar dos años de sinsabores hasta que Gaizka Garitano, una apuesta personal suya, logró devolver a la escuadra azulgrana a la categoría de plata y un año después, de manera sorprendente e inesperada, lo elevara al cielo de Primera. Una hazaña cuyos honores recayeron en su gran mayoría en el técnico de Derio y el grupo de jugadores que le acompañaron en la aventura, pero que debe compartir también con el mutrikuarra.

Descubrimientos como los de Raúl Navas, Raúl Albentosa o Keko Gontán, que han reportado grandes resultados e importantes ingresos para la entidad, le han convertido en un objeto de deseo para otros clubes, que no han dudado en ponerle sobre la mesa ofertas muy tentadoras. Hasta ahora, Fran Garagarza se ha mantenido firme en su deseo de seguir fortaleciendo el proyecto azulgrana y conseguir consolidar al Eibar en la categoría.

La segunda vuelta, la continuidad de jugadores determinantes como Luna, Adrián, Dani García o Sergi Enrich, y la mencionada convocatoria de elecciones marcarán el futuro del club. Vienen meses de muchas emociones.