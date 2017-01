El Eibar se deshace del conjuro de las meigas

Han sido necesarios seis partidos para que el Eibar lograra encontrar el antídoto necesario para deshacerse del mal de ojo que le habían lanzado las meigas en sus enfrentamientos con el Deportivo. El contraveneno resultó ser un gallego, vigués para más inri, que repelió el asedio visitante, evitó que lograran igualar el 2-1 con el que los locales se habían retirado al descanso y que a su vez dio alas a sus compañeros para poder romper de forma definitiva el partido a menos de 20 minutos para el final. El triunfo final, que acaba con una racha de cuatro derrotas y un empate ante los coruñeses, refuerza las aspiraciones de un Eibar que no quiere descolgarse de la zona noble y que deja atrás una racha de tres partidos ligueros y uno de Copa sin festejar un triunfo en Ipurua.

Bienvenida a Garitano

Los momentos previos al choque estuvieron claramente marcados por el homenaje que se tributó Gaizka Garitano y el equipo técnico que propició el ascenso a Primera. A petición expresa del actual entrenador deportivista, el sencillo acto se celebró en la intimidad del palco presidencial, aunque no faltó la ovación unánime de la afición eibarresa, que no olvida que el sueño que se está viviendo desde hace tres años es gracias al petróleo que sacó de un grupo de jugadores que él mismo cogió en Segunda B. De aquel glorioso equipo solo quedan aquí el capitán Dani García y Ander Capa, aunque ayer también se pudo ver, aunque fuera en el banquillo contrario, a Raúl Albentosa.

Pero en cuanto el árbitro dio el pistoletazo de salida al choque se acabaron los abrazos, los saludos y las sonrisas y se impuso la seriedad y la fuerza con la que el Eibar suele encarar siempre sus partidos. No sorprendió que no estuviera Fran Rico, que finalmente tuvo que ceder su puesto a Christian Rivera al no recuperarse de sus molestias en el aductor, y sí llamó más la atención que Gálvez ocupara la plaza que venía siendo de Mauro. Lo que no varió fue el carácter el equipo.

Conscientes de que el cansancio podía presentarse de forma repentina en este octavo partido desde que arrancó el año, los armeros salieron con la quinta puesta y en cuanto cruzaron la línea medular adelantaron por el interior a su rival. Lo hicieron con una espectacular triangulación entre Luna, Enrich y Adrián, que se encargó de ponerle la guinda a la carrera con una vaselina que levantó a Ipurua de su asiento.

15 minutos de ensueño

La tarde no podía empezar con mejor pie. Tres de los jugadores más destacados de esta campaña abrieron el estuche, sacaron el compás y dibujaron una ilustración de líneas perfectas que, al igual que en la jornada inaugural en Riazor, permitió a la escuadra azulgrana tomar la delantera en su fortín.

Parada determinante. Lo habitual suele ser destacar un gol y el que marcó Lejeune podría ocupar este espacio, pero la intervención de Yoel en el mano a mano ante Andone al poco de la reanudación evitó que el Deportivo empatara y propició que su equipo se creciera. ESTADÍSTICAS Eibar: 108 Kilómetros recorridos | Deportivo: 104 Eibar: 43% Posesión de balón | Deportivo: 57% Eibar: 299 Pases totales | Deportivo: 404 Eibar: 63% Pases buenos | Deportivo: 70% Eibar: 12 Remates totales | Deportivo: 20 Eibar: 14 Faltas cometidas | Deportivo: 7 Eibar: 9 Corners | Deportivo: 9 Eibar: 0 Amarillas | Deportivo: 2 Eibar: 2 Fueras de juego | Deportivo: 3

Lo que cambió respecto a aquel partido, que acabó con victoria local en el minuto 88 gracias a un gol de Lucas Pérez (que días después cambiaría la camiseta del Deportivo por la del Arsenal), fue que el Eibar logró cortar el conato de reacción de los visitantes con otro tanto salido del tiralíneas de Adrián. El madrileño está en un momento envidiable en el que le sale todo, aunque si hay algún jugador en la plantilla armera capaz de filtrar un pase entre tres contrarios para habilitar a la perfección a Sergi Enrich ese es el mediapunta. El balear, también muy inspirado, cruzó el balón lejos del alcance de un desesperado Tyton, que en solo 15 minutos tuvo que sacar dos veces el balón de su portería. Fue un cuarto de hora de ensueño que prometía muchas alegrías.

Hemorragia cortada

Pero si se conoce un poco a Garitano, y aquí lógicamente se le conoce muy bien, se podía imaginar que su equipo no se iba a dar por vencido con 75 minutos aún por delante. Y lo cierto es que tan solo le bastaron cuatro para que Emre Çolak aprovechara que los centrales estaban más pendientes de Andone que de él para recortar distancias en el marcador.

Con este tanto, el Deportivo cortó la hemorragia y el choque entró en una fase de ida y vuelta, que tan pronto reportaba una ocasión para ver repetida de Pedro León, que realizó un control de genio con la izquierda y sacó un remate casi sin ángulo con la derecha que se le fue alto, o cómo Inui veía cómo el árbitro le anulaba un bonito gol por una falta previa a Sidnei, sin olvidar los apuros que Andone le hizo pasar a la zaga local y, en especial a Gálvez.

Sin respiro

LAS CLAVES



SALIDA EN TROMBA Pese a que era su octavo partido del mes, el Eibar comenzó fogoso y anotó dos goles en 15 minutos EN SINTONÍA Adrián aprovechó una asistencia de Enrich para marcar y el madrileño se la devolvió minutos después LEJEUNE EL RESCATADOR Los de Garitano merecieron el empate, pero el tanto del francés acabó por romper un partido vibrante

El descanso fue un balón de oxígeno imprescindible ante el ardiente ritmo que los gallegos le imprimieron al inicio de la segunda parte. Y el Eibar sufrió ante su asedio. Y eso provocó errores como el que cometió Dani García al regalar un balón al siempre peligroso Andone, que le rompió la cintura a Lejeune, pero que no fue capaz de superar la grandiosa estirada de Yoel.

Así como los delanteros necesitan goles para coger confianza, los porteros alimentan su seguridad con paradas de enjundia. Ese fue el inicio del espectáculo que ofreció el meta gallego, que justo después de que los visitantes pidieran a gritos un penalti de Lejeune sobre Çolak, sacó dos manos milagrosas para detener sendos disparos peligrosos de la letal pareja de atacantes que puso en liza Garitano.

Pero se cumplió uno de los grandes tópicos del fútbol, ese que dice que cuando se perdona, se acaba pagando. Cuando más estaba sufriendo el Eibar y su público, cuando más merecía lograr el empate la escuadra coruñesa, fue cuando los locales dieron el toque de gracia a su rival como más duele, aprovechando un error de esos que se pueden evitar desde la pizarra. Çolak, que había realizado un partido muy lucido, falló al despejar un córner, y el resto de sus compañeros fallaron al tirar el fuera de juego, ya que Enrich recibió en posición correcta un pase interior que no dudó en regalar a Lejeune para que el francés también se estrene como goleador.

Los más 18 corners resumen a la perfección la pelea que se vivió en las áreas en un partido vibrante que reportó la primera victoria en la máxima categoría frente al Deportivo y que a su vez acaba con una racha de tres partidos consecutivos sin ganar en Ipurua.