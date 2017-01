Un emotivo inicio de segunda vuelta

El Eibar despide un enero de máxima exigencia disputando su octavo partido en lo que va de año, que a su vez es el primero de esas segundas vueltas que tan mal se le han dado en las dos temporadas precedentes . Y por si eso fuera poco la visita del Deportivo de la Coruña, equipo al que los armeros no han ganado nunca en la máxima categoría, supondrá el regreso a Ipurua de Gaizka Garitano, precisamente el técnico que hizo posible que todos los eibarreses disfruten ahora de ver a su equipo en Primera. Se mire por donde se mire es una cita con una marcada carga emocional.

Pero además de pasión y ternura, se trata de un encuentro no trascendental, pero sí muy importante para ambos clubes, que han demostrado tener capacidad y potencial para aspirar a algo más que a no pasar apuros para lograr la permanencia. El Eibar lleva casi toda la temporada conviviendo con los mejores y no se quiere bajar del carro, mientras que los coruñeses, que han resultado vencedores en cuatro de los cinco duelos entre ambos, quieren seguir escalando posiciones para evitar ese descenso que les ha acechado durante casi toda la primera fase de la competición.

Tras un inicio de campaña inmaculado en casa, los azulgranas se han atascado en el que estaba siendo su gran baluarte. No han marcado, ni ganado en sus tres últimos duelos ligueros, aunque al menos lograron romper esa sequía anotadora tras marcar dos tantos en la vuelta de los cuartos de final de Copa ante el Atlético.

El problema es que la competición copera, donde el Eibar ha firmado su mejor participación de la historia, ha provocado un aluvión de lesiones que han mermado considerablemente sus fuerzas.

Y para este choque los problemas persisten, ya que Mendilibar cuenta con al menos cinco bajas, cifra que podría aumentar, dado que Fran Rico es duda porque se resintió de unas molestias de pubis frente a los colchoneros. Esto le ha llevado a convocar a 19 jugadores, entre ellos el canterano Imanol Sarriegi. Se ausentarán el sancionado Gonzalo Escalante (castigado por acumulación de amonestaciones) y los lesionados Asier Riesgo, David Juncà, Kike García e Iván Ramis.

La nota positiva es la recuperación de dos jugadores, el defensa lateral izquierdo Antonio Luna y el también lateral Anaitz Arbilla, que ha estado tres semanas en el dique seco por una microrotura fibrilar.

Salvo por la incógnita a resolver sobre la participación de Fran Rico, que de no jugar sería sustituido por el joven Christian Rivera, el resto del equipo que pondrá en liza «os lo podéis imaginar», declaró el propio técnico armero. No se esperan sorpresas, por lo que Pedro León y Sergi Enrich volverán a liderar una propuesta ofensiva que dejó boquiabierta a la defensa del Atlético y con la que los armeros pretenden volver a lograr un triunfo aquí donde no ganan desde que el pasado 25 de noviembre se impusieran al Betis (3-1).

Pésima racha a domicilio

Y mientras los locales quieren volver a sonreir ante su público, el Deportivo se presentará en Ipurua con la firme pretensión de festejar por primera vez en lo que va de temporada una victoria lejos de su estadio. En un encuentro emotivo para Gaizka Garitano en su vuelta a casa, el cuadro coruñés intentará romper otro registro negativo que le persigue desde la temporada 2004-05, ya que desde entonces no ha sido capaz de ganar el primer encuentro de la segunda vuelta en la máxima categoría del fútbol estatal.

El equipo gallego se mantiene invicto en 2017, pero no ha podido pasar del empate en los cinco encuentros que ha disputado. El preparador deportivista cambiará el sistema de juego después de haber utilizado a dos delanteros en Las Palmas la semana pasada y regresará al 4-2-3-1, al haber recuperado efectivos en las bandas.

Por primera vez ha contado con el francés Gael Kakuta, que reforzó al equipo en el mercado invernal, y ha podido incluir en la convocatoria al portugués Bruno Gama y al valenciano Carles Gil, que han superado sus respectivas lesiones. Dos de los tres serán titulares en un once del que se cae el portugués Luisinho, descartado por decisión técnica, donde pasará al banquillo el delantero Joselu Mato.

Ambiente garantizado

Pese a la saturación de partidos de este mes, el ambiente no faltará en Ipurua, ya que Eskozia la Brava celebrará el acto final de su XV aniversario.