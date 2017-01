El Dépor es uno de los cuatro equipos que todavía no ha ganado fuera

El Dépor de Gaizka Garitano visita mañana Ipurua a partir de las 18.30 horas. Este es el primer partido de la segunda vuelta ante un rival directo que, a priori, está en ese grupo que lucha por la permanencia al igual que el Eibar. El central del Dépor, Arribas, se muestra satisfecho por poder gozar de minutos desde la titularidad, «obviamente estás más contento que cuando no participas». El defensor blanquiazul no entra a valorar la primera vuelta del equipo, «lo importante es al final de temporada».

En relación al partido ante el Eibar, Arribas insiste en romper la racha negativa que atraviesa el Deportivo fuera de casa, sin haber sumado todavía una victoria lejos de su feudo en lo que va de temporada. «Ipurua es un buen campo para romperla», afirma, apelando a su entrenador Gaizka Garitano, el cual conoce a la perfección a su exequipo.

Bruno Gama y Carles Gil se entrenaron ayer con normalidad con el resto del equipo. Los servicios médicos decidirán hoy si están o no a disposición de Gaizka Garitano. Todos los demás jugadores, incluidos Ola John, Gaël Kakuta y Davy Roef están aptos desde el punto de vista médico para el choque ante el Eibar. El Dépor fuera de casa en la recién concluida primera vuelta solo ha sacado 5 puntos, fruto de sus cinco empates, el resto todo han sido derrotas. No es una estadística de garantías, aunque no se corresponde en su totalidad con el juego.

No ha encontrado la fórmula de ganar y espera hacerlo en Eibar, aunque eso será con el permiso de un cuadro el armero que en su casa solo ha perdido tres partidos hasta la fecha en Liga: ante Osasuna, Atlético de Madrid y Barcelona. Hay cuatro equipos que no saben qué es vencer fuera de su feudo, se tratan, además del Málaga, el citado Dépor, Sporting y Granada. El cuadro herculino no puede fiarse, solo cuenta con 19 puntos y está empatado con el Leganés y Valencia, este último con un partido menos frente al Real Madrid.

Homenaje a Garitano

El Consejo de Administración del Eibar tributará un sencillo homenaje mañana a Gaizka Garitano y su equipo directo de colaboradores en su época de técnico armero. Garitano, actual entrenador del Dépor, Patxi Ferreira (también su ayudante en el equipo gallego) e Iñaki Lafuente (entrenador de porteros en aquella época) recibirán un obsequio en un acto interno que tendrá lugar antes del partido. En la previa del encuentro, se solicitará a la afición de Ipurua que «muestre su cariño y agradecimiento al equipo técnico que llevó al equipo de Segunda B a Primera.