El Consejo del S.D. Eibar «reflexiona» sobre su candidatura a las próximas elecciones

La Presidenta de la SD Eibar, Amaia Gorostiza, y el vicepresidente, Mikel Larrañaga, junto con la directora gerente, Patricia Rodríguez, compartieron ayer un desayuno informativo con los periodistas que siguen al club armero precisamente para analizar junto a ellos cuestiones referentes a la actualidad de la entidad.

La celebración de las primeras elecciones al Consejo, la marcha del proyecto de la deseada ciudad deportiva y el informe encargado para examinar todos los gastos de los consejeros en los tres últimos años fueron los principales temas que se pusieron sobre el tapete, aunque también aprovecharon el encuentro para mostrar su malestar por los «ataques personales» recibidos en redes sociales.

Se lo están pensando

Uno de los asuntos que más interés despierta en el entorno de la entidad armera es conocer la predisposición del actual Consejo de Administración para presentar su candidatura, y en este sentido, la presidenta manifestó que cada directivo está inmerso en «una reflexión individual» para tomar una decisión definitiva. «Nos hemos emplazado a una reunión para que individualmente cada uno veamos hasta dónde podemos y queremos llegar», declaró Amaia Gorostiza.

La presidenta reveló, además, que se ha constituido una comisión jurídica con el fin de concretar el procedimiento para llevar a cabo los comicios debido a que los estatutos del club «no recogen este asunto porque nunca antes se han celebrado unas elecciones». Incidió en que «queremos hacer las cosas bien y para ello hemos mantenido contactos y seguiremos haciéndolo con clubes que han pasado por esta experiencia para establecer el mejor formato posible y que todo salga perfecto» Aclaró que se está recabando información para «establecer unas bases que todos los que vayan a presentarse van a tener que cumplir».

A la espera de determinar el procedimiento de los comicios, que según se anunció en la Junta se celebrarán el 25 de mayo, el vicepresidente tomó la palabra para asegurar que la directiva se siente con fuerza, legitimidad y responsabilidad para sacar adelante los proyectos del club. «Estamos con la fuerza que proporciona tener las ideas claras y saber lo que tenemos que hacer, cómo y cuándo hacerlo», aseguró Mikel Larrañaga, que añadió que «nos sentimos con la legitimidad que otorga el apoyo del 96 % de los accionistas en la pasada Junta y asumimos la responsabilidad en clave de futuro para que este club siga siendo lo que es». Este es, a juicio del directivo, «el sentimiento del conjunto del Consejo, en el que se trabaja en un clima inmejorable».

LAS FRASES



DECISIÓN PERSONAL «Cada uno de los consejeros debe valorar individualmente hasta dónde quiere llegar» PREDISPOSICIÓN La directiva se siente con fuerza, legitimidad y responsabilizada para que el club siga siendo lo que es ATAQUES «No podemos rebatir lo que gente cobarde dice en un foro bajo un pseudónimo» CIUDAD DEPORTIVA La orografía dificulta la opción de construir cuatro campos en Eibar, por lo que se estudia hacerlo fuera

Transparencia en los gastos

Otra de las cuestiones que ha generado una gran expectación es el resultado de la diligencia encargada a una empresa externa para conocer al detalle los gastos referidos a todos los consejeros del club en los tres últimos años y que, por tanto, también afectaría a los realizados por el expresidente Alex Aranzabal, que dimitió al término de la pasada campaña. Un informe que se espera poder hacer público a finales de febrero, solicitado «debido a la acusación que recibimos de estar prácticamente manipulando las contrataciones», recalcó visiblemente molesta la mandataria armera, que subrayó el compromiso de transparencia adquirido por la entidad. «Queremos ser transparentes. ¿No se pide transparencia? Pues es lo que vamos a ofrecer para aclarar lo que se ha puesto en duda».

También hizo referencia al envío de burofaxes a los accionistas que dieron su representación a una abogada que, en su opinión, reveló información confidencial referida a contrataciones del club. «El envío de los burofaxes era una responsabilidad y una obligación del Consejo», aseveró Gorostiza, que apuntó que «existe una responsabilidad penal por parte de quienes han hecho circular información confidencial y es nuestra obligación saber quiénes son los responsables. Esa persona o personas renunciaron a solicitar esa información por los cauces establecidos, que era solicitarlo por escrito al club y se les habría dado respuesta. Al contrario, prefirieron utilizar esa información para lanzarla en la Junta de Accionistas con el objetivo de desestabilizar al club».

Evidencias de un montaje

Desveló que el Consejo tiene «evidencias que demuestran que todo ha sido un montaje. No es casualidad que una abogada sin vinculación con el Eibar ni con Eibar tenga la representación de 9 accionistas que no se conocen entre sí y proceden de diferentes partes del mundo», ya que según indicó entre las personas que delegaron hay al menos tres estadounidenses y un finlandés. «Una de las cosas que hemos podido saber con las respuestas a los burofaxes es que estos nueve accionistas no sabían para qué se iba a utilizar la delegación de voto que se les solicitó».

También hizo mención a los numerosos comentarios despectivos que se han vertido hacia los componentes del Consejo de Administración desde la celebración de la mencionada Junta, que entienden como ataques personales. «Yo particularmente no entro en las redes sociales ni en los foros, pero por lo que me han informado, no se está agrediendo a la gestión de este Consejo, se nos está agrediendo de forma personal».

Por eso fue muy dura al valorar este tipo de actuaciones «Nuestro objetivo de trabajar por esta empresa y no podemos desviar nuestros objetivos a rebatir lo que gente cobarde dice en un foro, a cada cual mayor burrada, bajo un pseudónimo». Asegura que hay vías oficiales para consultar o reclamar y «no se están utilizando. Cuando recibimos sugerencias las tomamos en consideración y actuamos en consecuencia». En este sentido, anunció que se han tenido en cuenta varias peticiones para adecentar la Tribuna Oeste y que en verano se acometerán «obras bastante curiosas».

Un proyecto estratégico

Algo más tendrá que esperar la ciudad deportiva, «un objetivo estratégico del club» que está ocupando «buena parte del trabajo del Consejo», que debe sortear la dificultad que entraña encontrar una ubicación dada la orografía de la ciudad. «Hay que dar respuesta al fútbol profesional y al fútbol base. El plan A es construir cuatro campos en Eibar pero eso es muy difícil. Se está mirando también en los alrededores».