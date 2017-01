Mendilibar: «Queríamos ganar y lo hemos tenido bastante cerca»

José Luis Mendilibar siguió el encuentro bastante más tranquilo que otras veces. El técnico estuvo bastante tiempo sentado en su banquillo. Su equipo solo se pudo poner por delante en los últimos minutos de partido, cuando la eliminatoria ya estaba resuelta. Sí reconoció, tras el encuentro, que le hubiera gustado ganar, cosa que tuvieron cerca, pero que el gol de Juanfran impidió.

«Es una pena que al final el Atlético haya empatado, porque pensaba que podíamos ganar después de nuestros dos goles. Al menos lo hemos intentado en todo momento, en un encuentro que era complicado por el resultado del primer partido», dijo Mendilbar.

Su valoración del encuentro fue la siguiente: «La primera parte ha estado más cerrada, prácticamente no hemos tenido ocasiones de gol. Luego se ha abierto el partido y hemos empezado a llegar mejor a su área. Creo que los cambios no han podido ser más efectivos, porque hemos marcado los dos goles seguidos. La jugada del primero ha sido muy buena y el segundo también ha sido un golazo de Pedro León. Queríamos ganar este partido, como ya habíamos dicho, pero no ha podido ser, es la pena que me queda».

Enseguida se le preguntó por la lesión de Fran Rico, que no hace si no aumentar los problemas para el técnico armero. «Parece -dijo- que tiene una carga en el aductor, vamos a ver, pero es evidente que no es una buena noticia para nosotros».

En cualquier caso, Mendilibar aseguró que «hemos hecho un buen torneo de Copa. Hemos llegado hasta aquí y creo que se ha visto que los jóvenes pueden competir bien, que es algo importante para el Eibar. Lógicamente, en algunas fases del encuentro han acusado el ritmo que impone el Atlético, pero es algo normal. Hemos jugado ante un equipo de primera entidad y repito que la pena que me queda es que no hemos podido ganar el encuentro».

Simeone, satisfecho

Por su parte, el entrenador del Atlético, Simeone, se mostró satisfecho por pasar la eliminatoria y llegar a las semifinales de Copa.

El técnico argentino reconoció que «no era un partido fácil de afrontar, porque todos teníamos en la cabeza el 3-0 del primer encuentro. Al final creo que lo hemos resuelto bien, porque nuestra clasificación no ha estado en peligro. Después de ir ganando, en dos jugadas casi seguidas nos han remontado, pero al final hemos empatado. Lógicamente, queríamos ganar, como siempre, pero no ha podido ser. Lo importante es que estamos en las semifinales de un torneo importante».

El entrenador del Atlético reconoció que «en la segunda parte el encuentro se ha abierto un poco, ellos han sido listos para remontar nuestro tanto, pero hemos sacado una buena contra para empatar en la acción de Juanfran. Nos vamos contentos porque hemos conseguido el objetivo, que era el de llegar a semifinales».