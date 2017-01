«Pensamos en ganar, no en pasar», reconoce Mendilibar

José Luis Mendilibar no quiere vender motos que sabe que nadie va a comprar. Si fuera otro rival, como la Ponferradina, a la que sí se remontó un 0-3 en contra el año pasado, sí que creería en milagros, pero ante el Atlético de Madrid su fe es mucho más limitada. «Tenemos muy pocas probabilidades. ¿Qué digo, un 10%, un 18%?», preguntaba al aire con resignación. Le parece «normal que se diga que el Atlético lo tiene hecho», aunque apuntó que «seguro que ellos no lo dicen. No creo que vengan a sestear a Ipurua».

Y cuando se le apuntó que el equipo colchonero jugaría con los suplentes, también preguntó a los presentes en la sala de prensa de Ipurua. «¿Carrasco es suplente? ¿Torres es suplente? No les veo jugando con tres del B (como sí es su caso)». Es evidente que todo está muy en contra para su equipo. «Es un resultado muy bueno para ellos. Tendríamos que meter tres y ellos ninguno, y son el Atlético», remarcó.

A su juicio, no hay otra forma de encarar este partido que «salir como si la eliminatoria empezara ahora. Nuestro objetivo es conseguir un buen resultado. Si conseguimos un gol rápido igual cambia nuestro pensamiento, pero tenemos que salir como si fuera un 0-0. Pensar solo en el partido, no en la eliminatoria».

Al igual que ocurrió ante Osasuna ha tenido que sacar el diván, aunque en este caso para no verse inferiores. «Tenemos un gran equipo enfrente. Los que salgan tendrán ganas de hacerlo bien, no de hacer el ridículo. Correremos y jugaremos para ganar, aunque estamos muy justitos».

«Vamos con respeto»

Se quejó de que «los lesionados son siempre los de los grandes, de los nuestros no se acuerda nadie» y con todos los que se le han acumulado en las últimas semanas, despedir la Copa es casi un alivio para los suyos.

Para el Atlético, en cambio, supone seguir luchando por uno de los dos títulos a los que puede serguir aspirando. Su entrenador siempre habla con respeto del Eibar, pero dado que no contempla una sorpresa desagradable ha dejado a Griezmann en casa. «Los partidos de Copa, como siempre, son raros y complicados, más allá de los resultados de los primeros partidos. Vamos con mucho respeto. El Eibar es un equipo bien trabajado que siempre tiene claro a lo que juega. Tenemos que estar intensos».