No es algo imposible pero sí improbable

El Eibar afronta hoy el partido definitivo en la lucha por entrar en las semifinales con la emoción totalmente diluida porque parte con una desventaja de tres goles. Nada se puede dar por hecho en esta vida, pero el conjunto azulgrana es plenamente consciente de que se enfrenta a una misión casi imposible ante un equipo que le ha ganado siempre que se han enfrentado desde que la entidad eibarresa puso un pie en la máxima categoría.

Saben que posiblemente están ante su último partido copero de esta campaña y, por eso mismo, los armeros, más que soñar con una remontada improbable, lo que quieren es despedirse de la forma más digna posible. Sueñan con ofrecer un triunfo inédito ante su afición y festejar así la mejor participación de la historia del Eibar en este torneo.

Y Mendilibar va a seguir siendo fiel a sus planes hasta el final. Tiene cuatro lesionados, a los que se ha unido Luna, aquejado por un golpe, y la baja de Escalante por sanción, por lo que ha vuelto a tener que incluir a los integrantes del filial Areitio, Sarriegi y Josué, pero aun teniendo a toda la plantilla a su disposición, seguiría apostando por dar minutos a los menos habituales.

Bebé y Gálvez serán fijos en un equipo de partida en el que Rubén Peña tendrá que volver a jugar de lateral izquierdo porque al técnico no le queda ninguno disponible. También Sarriegi se apunta al once junto a Rivera, formando una pareja de pivotes casi de edad juvenil, aunque tendrán a Fran Rico como escudero de lujo, Además, se espera que Nano esté en condiciones de reaparecer tras sufrir un esguince de tobillo, porque a Sergi Enrich ya no se le puede exprimir mucho más. Con Pedro León pasa otro tanto de lo mismo, de modo que salvo que el de Zaldibar apueste por situar a Josué Dorrio en el extremo izquierdo, Inui va a tener que volver a meter horas extras, esta vez en el flanco derecho, para dejar el suyo a Bebé.

A todos ellos les queda un último esfuerzo copero antes de centrar todos los esfuerzos en completar una segunda vuelta al nivel de la primera en la Liga.

El Atlético, sin Griezmann

El Atlético, por su parte, llega tranquilo, confiado y satisfecho de haber dejado hecho el trabajo en su casa. Eso sí conociendo a su técnico, no va a regalar el partido, y como el Eibar no va a renunciar a la pelea, ambos equipos prometen dar un buen espectáculo antes de repartir el billete para la semifinal.

El Atlético llega al mismo campo donde ganó 0-2 el pasado día 7, no sin padecer muchos apuros, y viene cargado de moral después de arrancar un épico punto en San Mamés. Son de los que mejor se desenvuelven en Ipurua, incluso en las condiciones más adversas, no en vano su mayor victoria aquí (0-3) se produjo con el césped convertido en una piscina de barro en la primera campaña de los azulgranas en la máxima categoría.

Pero dado que tiene la eliminatoria prácticamente resuelta, Simeone hará muchos cambios en su alineación, habida cuenta además de que tiene muchas bajas en el doble pivote. De hecho, Giménez tiene muchas papeletas para ocupar un puesto en la medular junto a Saúl. Gabi y Koke podrían descansar y Griezmann no viaja. Arriba, la dupla es posible que esté formada por Correa y Fernando Torres. Otro que volverá a la titularidad es Nico Gaitán, que está en un gran momento de forma y ya fue el mejor en la ida.

Quizás falte la emoción del resultado, pero son choques en los que no faltará esa calidad que hay en la élite del fútbol.