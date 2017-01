S.D. Eibar: Mejores sensaciones que las que refleja la clasificación

El S.D. Eibar ha llegado al ecuador de la competición con 26 puntos en su casillero, el peor registro desde que logró el ascenso a Primera, aunque las sensaciones que transmite son mejores de lo que refleja la clasificación. Pese a acumular sendas derrotas consecutivas ante dos de los intratables de la Liga, el conjunto de Mendilibar ha mostrado una imagen más competitiva que en ediciones anteriores, y eso se ha traducido en la consecución de resultados positivos ante rivales habituados a ocupar la parte alta de la tabla.

Todos los de arriba, salvo la Real y el Sevilla, que están batiendo sus mejores marcas, han obtenido una menor puntuación que en los dos anteriores ejercicios. Por contra, los equipos relegados a posiciones de descenso están en una situación considerablemente más delicada que en campañas precedentes, de ahí que el Eibar haya llegado al final de la primera vuelta con 13 puntos de ventaja respecto a la zona de peligro, lo que nutre la esperanza de evitar los apuros de última hora para mantener la categoría en la segunda vuelta.

Sin Borja Bastón

Es cierto que el equipo de Mendilibar ha acumulado cuatro puntos menos que el año pasado, pero entonces el Eibar contaba en sus filas con un delantero que fulminó todos los registros. En las primeras 19 jornadas, Borja Bastón anotó nada menos que 12 goles, una cifra superior a la que acumulan Pedro León (6 goles) y Sergi Enrich (5), los dos máximos anotadores hasta la fecha. Eso otorga aún más mérito a los resultados obtenidos, toda vez que aún marcando dos goles menos que en el anterior ejercicio y habiendo recibido ocho más, ha logrado mantenerse hasta esta misma jornada entre los diez mejores equipos.

Ipurua, su gran baluarte

Las previsibles derrotas cosechadas ante el Atlético de Madrid (0-2) y el Barcelona (0-4) han terminado por emborronar la línea de resultados de los armeros como locales, pero eso no evita que Ipurua haya sido el gran punto de anclaje de los azulgranas. Aquí han perdido equipos como la Real Sociedad y el Villarreal, situados en puestos de Europa League y que tienen sus miras fijadas en lograr la clasificación para la Champions. También cayó el Valencia, otro de los grandes pese a que este año no está para echar cohetes, y el Sevilla sufrió ante un equipo con solo nueve jugadores para llevarse un punto. Al margen del accidente sufrido ante Osasuna (2-3), los eibarreses se han mostrado sólidos y fiables en casa, una trayectoria que contrasta con la exhibida fuera de casa, donde tan solo han podido sumar dos victorias y tres empates, un bagaje que no refleja el rendimiento ofrecido en el césped.

Borja Bastón llevaba 12 goles a estas alturas, uno más que Pedro León y Enrich juntos



A su remarcable trayectoria liguera hay que añadir la mejor clasificación copera de su historia

La mejor clasificación copera

Además de la buena línea ofrecida en la competición liguera, se debe destacar la gran actuación que el equipo armero ha protagonizado en la Copa del Rey. Apeó en dieciseisavos de final al Sporting tras ganar en El Molinón (1-2) y doblegarle también en Ipurua (3-1), y después se deshizo de Osasuna, otro rival de Primera sumergido en el drama de verse empujado hacia el abismo, lo que le permitió alcanzar los cuartos de final del torneo, su mejor clasificación de la historia. El caprichoso bombo del sorteo le emparejó con el Atlético en octavos y, aunque aún queda el choque de vuelta a disputar mañana (19.15 h.) en Ipurua, el 0-3 de la ida no permite albergar muchas esperanzas de que el Eibar sea capaz de remontar precisamente ante una de sus grandes bestias negras.

Asolado por las lesiones

Mendilibar no se ha escudado en las numerosas bajas que se le han ido acumulando desde la irrupción de la competición copera. Pero es evidente que, en una plantilla que se ha quedado en 22 efectivos tras la marcha de Jota Peleteiro se hayan llegado a juntar seis lesionados en la enfermería, supone un hándicap demasiado alto como para poder evitar que eso pase factura también en los resultados. En las próximos días todos ellos, a excepción de Kike García, se irán incorporando al grupo. Serán los fichajes de invierno.