Otra pelea más entre David y Goliat

Con solo una honda en la mano, David se enfrentó y venció al gigante filisteo Goliat. Todos, incluidos los que no han leído la Biblia, conocen este pasaje que no deja de ser una oda a la esperanza, un ejemplo de que el desvalido puede hacer frente al poderoso, un recuerdo de que aunque todo parezca estar en contra, siempre habrá posibilidades de salir triunfante. Una metáfora perfectamente aplicable al duelo que protagonizan hoy en Ipurua Eibar y Barcelona. No hace falta decir quién es David y quién es calcadito a Goliat.

Los armeros vienen de pelear con otro de los gigantes de la Liga y ya ha comprobado que con la honda solo no basta para tumbarles. Saben que necesitan rozar la perfección y que el filisteo de turno tropiece con alguna piedra y pierda el equilibrio. Le ocurrió al Real Madrid cuando el Eibar visitó el coliseo blanco y siempre cabe la posibilidad de también le pase al Barcelona. Parte del arsenal armero no está disponible, porque la acumulación de partidos tras la irrupción de la Copa le ha pasado una cara factura, pero está dispuesto a usar todas las armas en su poder para lograr otro de esos hitos que el club armero está coleccionando en los últimos tiempos.

Pero las Navidades ya pasaron, la época de hacer regalos ya quedó atrás y el Barcelona no viene a Eibar con alma caritativa. Después de la derrota del destacado líder Real Madrid ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y la clara victoria de los blaugranas en el Camp Nou ante la UD Las Palmas (5-0) la lucha por el liderato ha renacido. Los madridistas tienen un solo punto más que el Sevilla y dos más que el Barça, aunque deben jugar todavía el partido aplazado ante el Valencia por el Mundial de Clubes. En cualquier caso, los blaugranas no pueden permitirse el lujo asiático de fallar en Ipurua.

Mendilibar dará descanso a Adrián y se prevé la vuelta de Dani García al once tras superar unas molestias

Si quieren seguir recontando distancias están obligados a ganar un duelo de esos que en el entorno blaugrana se consideran como una trampa, con mucho más a perder que a ganar. Por contra, los de José Luis Mendilibar saben que todo lo que no sea perder es un éxito sin precedentes, aunque el preparador de Zaldibar siempre recuerda que si sales a empatar, lo más probable es que pierdas. En este caso eso sería, además, lo más lógico.

Aunque los armeros vienen de caer por 3-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa ante el Atlético de Madrid en el Calderón, el referente a recordar por los azulgranas, además del recordado empate del Bernabéu, es el triunfo obtenido el pasado fin de semana en el feudo del Sporting de Gijón (2-3), que les ha asentado en la novena plaza de la tabla, desterrando en gran medida esa idea de que el objetivo no es otro que la lucha por no perder la categoría.

Un trivote

El entrenador azulgrana sigue lamentando las bajas por lesión de Anaitz Arbilla, Iván Ramis, Kike García, David Juncà y Asier Riesgo, que para él serán los fichajes del club eibarrés en este mercado de invierno. Al menos, Mendilibar podría tener de vuelta al delantero Nano Mesa, incluido en una lista de 19 jugadores, en la que también figuran los jugadores del filial Markel Areitio y Josué Dorrio. Además, se prevé la vuelta de Dani García al once después de superar unas molestias que le llevaron a quedar descartado en el choque de los cuartos de la Copa.

El capitán tendrá a su lado a Escalante y todo apunta a que también será escoltado por Fran Rico, toda vez que el preparador vizcaíno ha convocado a los cuatro mediocentros del plantel. Eso llevaría a Adrián González, que ha acumulado un buen puñado de minutos y de buenas actuaciones, al banquillo.

También el cuadro catalán llega con ausencias importantes, toda vez que Javier Mascherano está sancionado, mientras que Andrés Iniesta y Rafinha están lesionados. No faltarán, por contra, ni los Piqué, Busquets, Rakitic y, por supuesto, tampoco el famoso tridente ofensivo con el que los barceloneses decantan todas las balanzas.

En su última visita a Gipuzkoa, justo en la víspera de San Sebastián, los culés pusieron fin a esa maldición que les había llevado a encadenar siete visitas seguidas a Anoeta sin lograr el triunfo. Aquí han ganado las dos veces que han venido, y aunque el dicho insiste en que no hay dos sin tres, el Eibar y su afición pondrán todo el empeño para escribir otro capítulo glorioso de su historia.