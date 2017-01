«Si en algún campo se puede ganar al Barça es en Ipurua»

El Eibar ya ha pasado página a la abultada derrota copera sufrida el jueves en el Vicente Calderón. No hay más remedio. No sirve de nada perder el tiempo en lamentar lo que pudo ser y no fue. Caer ante el Atlético de Madrid aún siendo superiores a los rojiblancos durante buena parte del partido ya es una tradición, que deja un rastro de resignación. «Después de haber visto otra vez el partido, ves que ellos aprovecharon todos nuestros errores. Es lo que tiene el Atlético de Madrid, que crea pocas ocasiones, pero que las aprovecha bien». Y resulta difícil digerir el sabor agridulce que provoca. «Cuando has perdido 3-0 después de haber sido mejores que ellos durante muchos minutos acabas olvidándote de tu juego. En diez días hemos jugado dos partidos y los dos han sido muy parecidos».

Pero eso ya es pasado y hay que centrarse en el presente, marcado por el partido de mañana (20.45) ante el Barcelona, otro de los titanes de la categoría y otro equipo ante el que tampoco se ha conseguido puntuar nunca. Eso sí, su propuesta es diametralmente opuesta a la del cuadro colchonero.

Mendilibar entiende que su equipo se puede desenvolver mejor ante los culés. «Son equipos muy diferentes, pero también muy grandes. Hay que cambiar el chip. Cada uno tiene un estilo y estos en el suyo son los mejores. Es un gran equipo, con grandísimos futbolistas y sabes que si cometes errores estos también los van a aprovechar. Aún así, creo que estamos mejor preparados para jugar contra un equipo así. Estoy seguro de que los jugadores también lo piensan».

Es otro de esos partidos casi imposibles sobre el papel y más después de que el pinchazo del Real Madrid en Sevilla le haya devuelto al Barça la esperanza de poder luchar por el título liguero. «Parece que está cogiendo otra vez la onda, aunque un Barça bajo te mete cinco».

El técnico armero cree tener la receta para combatir al conjunto dirigido por Luis Enrique, y aunque no reveló el ingrediente secreto que tiene en mente, sí que aseguró que no debe faltar ni la fuerza, ni la valentía. «Ante el Atlético no puedes jugar a presionarles arriba, sino que tienes que tirar más de segundas jugadas. En cambio, el Barça sí te da esa opción».

No sueña tanto con tener la posesión sino más bien con ser capaces de generar y aprovechar las ocasiones. «A algunos les gusta jugar en campo contrario con el balón. Yo no quiero quitarle el balón al Barcelona, es imposible, pero sí quiero jugar mucho tiempo en su campo, lo que también es difícil». Para conseguirlo considera imprescindible «ser fuertes y valientes, y si lo somos, competiremos. Les plantaremos cara. Sabemos cómo jugarles y espero que nos salga bien».

Lo que tiene muy claro es que una nueva derrota no sería una tragedia. «Si ganas al Sporting, Granada, Villarreal y dentro de una semana al Deportivo y si también ganáramos al Atlético y al Barcelona no seríamos el Eibar, seríamos el Bayern. Tenemos que intentar competir y ganar en cualquier campo, pero somos conscientes de nuestras limitaciones». En cualquier caso, Mendilibar asegura que «si hay algún sitio donde podemos ganarles es aquí. Hay que ser positivo».

Pendiente de Nano y Dani

De cara a este próximo choque, el de Zaldibar sigue teniendo una larga lista de bajas, pero al menos espera recuperar a Nano y Dani García, que arrastran diversas molestias. Los que siguen en el dique seco son Ramis, Arbilla, Riesgo, Kike García y Juncà, aunque el preparador armero confía en que los dos primeros estén disponibles en menos de diez días y puede que el lateral navarro también esté a su disposición para el partido de vuelta de Copa el Atlético Madrid en Ipurua.

El resto se irán incorporando al trabajo de equipo de manera paulatina y cree que para finales de mes y principios de febrero estarán todos para entrenar. Dado que no hay pretensión de llevar a cabo incorporaciones, «esos serán los fichajes que hagamos, no queremos más».