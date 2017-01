El S.D. Eibar viaja con la idea de plantar cara y no arrugarse en el Calderón

El S.D. Eibar se presenta esta tarde en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid (19.15 horas) con el objetivo de hacer un buen papel en el partido de ida de cuartos de final de la Copa. Los armeros nunca han pasado de octavos de final en el torneo del KO pero, por fin, en la presente edición han sido protagonistas en este sentido. Mendilibar cuenta con la bajas de Arbilla, Ramis, Kike García, Juncá, Riesgo y Nano, este último en el entrenamiento de ayer sufrió un esguince en el tobillo derecho, pero sí está el pivote Fran Rico que sufre unas molestias en la rodilla producto de una antigua lesión. Por esta razón, ante las dudas de Fran Rico, Mendilibar desplazó al jugador del CD Vitoria Sarriegi, a Gijón, aunque finalmente Rico jugó sus minutos en la segunda mitad del encuentro. Tampoco está Dani García, a quien se ha dado descanso por unas molestias.

Debido al número de lesionados y pensando en la Liga, comienza a ser preocupante, no en dosis de alarma, las bajas que se están produciendo en el S.D. Eibar, lo que obliga a la dirección deportiva a plantearse la posibilidad de fichar. No hay que olvidar que Jota se fue en diciembre lo que supuso otra merma en el número de componentes de la plantilla. El propio Mendilibar que, en un principio, allá por diciembre, no veía la necesidad de nuevas contrataciones en enero, ahora, sin embargo, no lo entiende así. Su discurso ha sufrido un cambio sensible por mor de las circunstancias, y no cierra puertas a que recale alguno valorándolo como jugador de futuro y no de aquí a final de Liga.

Para estar hoy en Madrid, el técnico armero ha citado a Yoel, Markel Areitio, Capa, Dos Santos, Gálvez, Lejeune, Luna, Escalante, Rivera, Sarriegi, Fran Rico, Bebé, Pedro León, Rubén Peña, Adrián, Inui, Enrich y Josue Dorrio. Resalta la presencia de tres jugadores del CD Vitoria, filial del Eibar en Tercera: el portero Areitio, que ya tuvo sus minutos en Liga ante el Sevilla al ser expulsado Yoel antes del descanso -Areitio fue llamado a suplir la baja de Riesgo que fue sancionado en Granada-; el mediocampista Sarriegi repite en Copa, que jugó ante Osasuna la pasada semana y viajó a Gijón para estar finalmente en la grada; y el delantero Dorrio, que es la novedad. «Sacaremos un buen equipo para tener un buen resultado sabiendo que estamos teniendo lesionados en las últimas semanas. Según vayamos recuperando gente pensaremos en los siguientes partidos, ahora mismo solo pensamos en el partido de mañana. Haremos un buen equipo y seguro que le complicamos la vida al rival», decía ayer Mendilibar. El Eibar solo ha logrado empatar en una ocasión en el Calderón, en la 00/01 fue 1-1 con gol de Sendoa que igualó el tanto marcador por Salva; en la 01/02 ganaron los rojiblancos por 1-0; en la 14/15 vencieron los madrileños por 2-1 y en la pasada campaña por 3-1.

Entradas para el Barça

El Eibar pone hoy a la venta general de las entradas correspondientes al partido ante el Barcelona que se juega el domingo a las 20.45 horas en Ipurua.

Los tickets tendrán un precio de 90 euros en las Tribuna Norte y Principal y de 65 euros en los Fondos Este y Oeste. Se podrán adquirir en la taquilla 1B de Ipurua de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, así como a través de la venta on line en este link http://www.sdeibar.com/entradas.

Hay que recordar que para el mencionado encuentro del domingo los abonados podrán acceder al campo con la tarjeta de abonado sin necesidad de retirar ninguna entrada. Se espera un buen ambiente ante el Barça.