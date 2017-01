La renta lograda en Pamplona permite oxigenar el once

La plantilla del Eibar ya ha consumido el único día de descanso que tendrán esta semana y hoy , a las 11.00 horas, vuelven a Atxabalpe con el chip de la Copa activado, pero sin olvidar el trascendental partido que el domingo (18.00) les espera en El Molinón ante el necesitado Sporting de Gijón.

Los tres goles de ventaja obtenidos en el partido de ida en El Sadar y los apuros que obligan a Osasuna a centrar todos sus esfuerzos en luchar por su salvación liguera permite a los armeros afrontar la vuelta fijada para el jueves (19.00 horas) con tranquilidad y mucha confianza. Tanto es así, que José Luis Mendilibar podría incluso echar mano de algunos efectivos del filial para reservar a varios de sus efectivos de cara a la visita a Gijón.

Un sustituto para Rivera

La ausencia de Rivera por sanción abre el debate sobre quién acompañará a Escalante



Riesgo podría retornar al equipo tras perder la titularidad en Liga y Nano tendrá la ocasión de lucirse

Christian Rivera está sancionado por acumulación de amonestaciones en el torneo copero y, por tanto, el preparador azulgrana se vería obligado a que alguno de los dos mediocentros que fueron titulares ante el Atlético repitiera también ante los rojillos. Y ambos llevan ya una notable carga de esfuerzos.

Dani García es inamovible en la competición doméstica, no en vano es el jugador con más minutos en sus piernas después de Lejeune, de modo que no parece que el de Zaldibar vaya a cargar más sus músculos en la Copa, y menos cuando la eliminatoria está prácticamente resuelta. Pero es que también se antoja complicado que Fran Rico, otro jugador que se ha erigido en fundamental para el entrenador, enlace su segundo partido consecutivo, cuando acaba de salir de una lesión importante. Siempre le queda la opción de retrasar la posición de Adrián, algo que sí ocurrió en la pasada temporada, pero que en el presente ejercicio aún no ha ocurrido.

Ésta se antoja, por tanto, la principal incógnita respecto al once que presentará un Mendilibar, que fiel a sus planes volverá a alinear a aquellos que menos están participando hasta ahora.

Riesgo para la Copa

También gana muchos enteros la posibilidad de que Asier Riesgo sea de la partida ante su exequipo, después de haber perdido la titularidad en Liga en beneficio de Yoel. La lesión que sufrió en un glúteo en el derbi ante el Athletic en San Mamés el pasado 4 de diciembre y el excelente papel desempeñado por el gallego durante su ausencia han llevado al de Zaldibar a cambiar de inquilino en la portería, aunque quiere que el debarra aproveche la cita ante Osasuna para que vuelva a acercarse a su mejor momento de forma.

La gran oportunidad de Nano

Donde no existen dudas es en la punta de ataque, reservada en exclusividad para Nano Mesa. La prologada ausencia por lesión de Kike García le deja vía libre para lucirse en la Copa y acumular minutos de calidad para adquirir el ritmo que precisa para convertirse en un jugador determinante de cara a la segunda vuelta de la competición.

En El Sadar logró marcar en su primer remate a puerta y abrir así el camino de una victoria que, salvo debacle, propiciará que el Eibar dispute al menos otros dos partidos más en el torneo del K.O. El tinerfeño está ante su gran oportunidad para hacerse con una plaza en el equipo que ahora mismo es propiedad de Sergi Enrich. La inquietante sequía anotadora de la Liga le puede abrir la puerta de la titularidad si se el jueves se exhibe en Ipurua.