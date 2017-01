SD Eibar: El resultado no altera el producto

1

El Eibar saltó al campo sin complejo alguno, dispuesto a hacer valer esa fortaleza que ya había provocado que rivales como el Sevilla, la Real Sociedad y el Villarreal, situados todos ellos en plazas europeas, no pudieran imponer su supuesta superioridad. Durante toda la primera mitad mantuvieron encerrados en su área a los once jugadores que Simeone puso en liza de inicio, y aun cuando el equipo colchonero tomó la delantera con un gol que no debió subir al marcador, también tuvieron ocasiones de mérito como para haber nivelado el partido.