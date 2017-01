«Todo lo bueno que hemos hecho no merecía el castigo recibido»

José Luis Mendilibar se mostró satisfecho del juego de su equipo, especialmente de la primera parte, que dejó la sensación de que sus jugadores podían adelantarse, en el marcador, pero «todo lo que hemos hecho de bueno no merecía semejante castigo».

No obstante, el entrenador de Zaldibar era consciente de que «cuando te vas hacia delante y te encuentras con una buena defensa, en algún contragolpe te pueden hacer daño, como lo han hecho. También sabemos, -dijo-, que este tipo de equipos cuenta con gente rápida y de calidad y que en alguna llegada nos iban a dar problemas, pero lo fundamental es que hay que adelantarse porque en caso contrario se te puede complicar todo», dijo el técnico azulgrana.

Vio superioridad de su equipo en la primera parte, pero esto no fue suficiente. «Parece que juegas bien, mejor que ellos, dominas, pero nos ha costado hacerles oportunidades. Defienden atrás, y les hemos mantenido en su campo y no han podido salir a la contra. La pena ha sido la oportunidad que no ha aprovechado Enrich, dentro del área pequeña. Hubiera cambiado todo».

Tal como ocurriera el pasado año, pese al dominio azulgrana, la derrota llegó con dos goles rojiblancos en la segunda parte. «Hemos defendido bien la jugada del primer gol, pero nos han marcado. Ellos se han metido atrás, y han dado más libertad a Griezmann y Fernando Torres hasta que le han quitado, sintiéndose más cómodos. No hemos podido hacer más daño».

En cuanto a la jugadas del penalti no pitado al Eibar, por posible mano del croata Vrsaljko, en la primera parte, y el primer gol colchonero en fuera de juego, Mendilibar dijo que «vosotros los periodistas sois los que tenéis que hablar de las jugadas conflictivas y no los entrenadores, porque siempre nos van a decir que somos unos llorones», aunque su desesperación le llevó a decir, «son las puñeteras manos. El árbitro nos ha dicho que ha visto mano, pero ha interpretado que el jugador no quería jugar con el balón. Al final todo es cuestión de interpretación. De si viene de un rebote, de si el jugador está en el suelo. Ha sido así y hay que aceptarlo».

La entrada de Yoel en la titularidad, o la de Capa las justificó el técnico de Zaldibar en que «los jugadores se ganan el puesto. No premio a nadie. El grupo lo está haciendo bien. Están compitiendo muy bien y estoy tranquilo. El que juega lo hace bien. Hemos hecho muchos cambios con relación a Pamplona».

«Inui, de dibujos animados»

Preguntado por el trabajo del japonés Inui, con nueve partidos de titular, valoró Mendilibar que «es un jugador obediente y tiene una calidad extraordinaria. Parece un jugador de dibujos animados. En mi opinión tiene que competir más y tiene que meter más goles, aunque juega con más descaro». También se le preguntó sobre Arbilla, que había quedado fuera de la convocatoria debido a que «padece molestias en un gemelo». Finalmente, consideró que todos los partidos son importantes. «Teníamos que sacar puntos de este encuentro. No hemos jugado pensando que en Gijón vamos a ganar. Va a ser un partido diferente. Ahora nos centraremos en la Copa, y después, en Gijón».