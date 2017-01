Prueba de fuego para el Eibar

El Eibar inaugura el nuevo año en Ipurua con una auténtica prueba de fuego que le mantiene alerta desde que dio por concluidas las vacaciones. Un ojo lo tenía puesto en Pamplona, donde los teóricos suplentes respondieron con una victoria copera; el otro estaba bien fijado en esta primera cita liguera de 2017 ante el Atlético de Madrid, la antepenúltima antes de cerrar la primera vuelta ante otro de los colosos de la categoría, el Barcelona.

La corta historia de enfrentamientos en Primera ante los colchoneros favorece con claridad a los visitantes, que se han llevado todo lo que había que llevarse cada vez que han venido a Ipurua. Pero el Eibar quiere demostrar que ha crecido, que ya no es ese equipo novato con ilusión pero sin potencial real para doblegar a los favoritos para luchar por la Liga. Ahora se siente un conjunto sólido, con sus lagunas, pero con muchas virtudes, entre las que destaca su gran poderío como local.

Y aunque sus objetivos son muy distantes, ambos se citan en este duelo para luchar por lo mismo, por una victoria que no les haga perder de vista los puestos europeos. Al margen de las evidentes diferencias individuales que existen entre ellos, los dos conjuntos están en situaciones parejas. Les separan dos puestos y cinco puntos en la tabla y, tras una irregular recta final de año, los dos han vuelto del parón liguero con fuerzas renovadas.

El Eibar consiguió un resultado más que positivo allí donde no había ganado nunca y gracias a los goles que Nano, Bebé y Adrián marcaron en El Sadar tiene ya prácticamente metido en el bolsillo un inédito billete a cuartos del torneo copero.

Los del Manzanares, por su parte, han encadenado un claro triunfo en un amistoso en Catar y las sensaciones que emitieron en la victoria copera frente al Las Palmas (0-2) les han devuelto la sonrisa y la confianza. Pero sin duda, se someten a un duro examen en terreno armero, donde no se pueden permitir ningún tropiezo, porque ya están en una posición muy alejada de sus pretensiones.

Eso sí, el conjunto armero acumula tres partidos seguidos sin ganar en la competición doméstica y suspira por romper su racha nada menos que ante el Atlético de Madrid, el segundo menos goleado del campeonato después del Villarreal.

Mermados, pero confiados

Mendilibar ha podido comprobar con satisfacción que su fondo de armario está muy bien surtido, pese a que se ha quedado sin tres prendas de mucha calidad para las próximas fechas. Jota Peleteiro ya es historia pasada en el Eibar, mientras que habrá que esperar al menos un mes para poder ver de nuevo en acción a Ramis, y dos para que Kike García vuelva a vestirse de corto. Al menos el de Zaldibar recuperado a Dani García, Enrich y Juncà, que han padecido diversas molestias físicas esta pasada semana.

No es fácil dar con el once que va a poner en liza el técnico porque se ciernes las dudas en varias posiciones. Riesgo ya está listo para jugar, pero el gran momento de forma de Yoel invita a pensar que el gallego seguirá bajo palos. Capa no jugó en Pamplona y eso podría querer indicar que lo reservó para este partido. Tampoco es seguro que Gálvez vaya a formar de inicio, ya que en las últimas citas ha estado más errático que Mauro. Además, habrá que ver si Fran Rico está en condiciones de jugar todo el partido o si Mendilibar se decantará por mantener en el once a Escalante. Y la media punta también presenta incógnitas. Adrián viene de hacer un gran partido en Pamplona, pero Rubén Peña no le va a la zaga. En definitiva, el preparador armero tiene muchas alternativas.

Partido de brega

Esas obligaciones añadidas que se trae el Atlético también plantean un partido complicado para el Atlético de Madrid, que viene de pinchar con claridad en campos como El Madrigal o Anoeta. El Eibar está poniendo a todos los equipos en dificultades y más en Ipurua, donde no pierde desde el 17 de octubre ante Osasuna, su única derrota liguera en casa esta temporada.

Dada la tendencia de ambos equipos cabe apostar un partido con pocos goles y de mucha lucha. Además, el 'Cholo' ha dejado ver que se blindará con un centro del campo más potente que de calidad. Simeone volvió a probar el once con el que ya trabajó el jueves compuesto por Moyá; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe; Giménez; Griezmann, Saúl, Gabi, Koke; y Fernando Torres. De cumplirse, Giménez contaría con su primera oportunidad en partido oficial para jugar como titular en su nuevo rol de mediocentro por delante de la defensa. Fernando Torres, que hoy, cumplirá dos años desde su debut con el Atlético, se situaría en punta.