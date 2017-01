Mendilibar, «contento» con lo que tiene

El Eibar no realizará ninguna incorporación en el mercado invernal. Eso es al menos lo que declaró ayer José Luis Mendilibar, que no ha solicitado ningún refuerzo extra pese a que tendrá que afrontar las próximas semanas de comprimida competición con tres jugadores menos de los que tenía cuando arrancó la temporada.

La marcha de Jota Peleteiro no le ha supuesto ningún quebradero de cabeza, porque al margen de que la tenía asumida hace tiempo, apenas contaba con él y, por tanto, no altera en absoluto sus planes. Más inquietantes le resultan las prolongadas bajas por lesión de Iván Ramis y Kike García, pero insiste en asegurar que con los veinte efectivos que tiene en la plantilla le basta para afrontar con garantías lo que resta de campeonato. «Sigo pensando lo mismo», señaló ayer el técnico azulgrana cuando se le preguntó si se mantenía en la idea de no reforzar el plantel, pese a perder para los dos próximos meses al delantero conquense por una rotura de peroné de su pierna derecha.

No hay mal que por bien no venga, debe pensar el de Zaldibar, que con cierta ironía señaló que «con veinte jugadores aún me quedan dos descartes a la hora de hacer las convocatorias». De hecho, insistió en que «tengo jugadores suficientes en cada posición».

La decisión, en cualquier caso, queda en manos de la dirección deportiva, que podría estudiar la posibilidad de hacerse con un jugador, no solo para lo que resta de campaña, sino más bien con vistas al futuro. Ya sucedió el año pasado con la llegada precisamente de Kike García en el mercado invernal, aunque un error en el envío de la documentación por parte del Middlesbrouhg impidió que pudiera ser inscrito hasta este verano. «Otra cosa es que el club entienda que tiene que fichar, pero no para estos seis meses, sino ya más de cara a la próxima temporada, como ocurrió con el propio Kike», explicó Mendilibar, aunque acto seguido reiteró que él se da por satisfecho con lo que tiene entre manos. «Quizá aparezca algo, pero yo estoy contento con lo que tengo. A Ramis le queda un mes y a Kike dos, pero creo que estamos bien. Estoy contento con lo que tengo», repitió.

Confianza en el filial

Además, el preparador armero recordó que siempre le queda la opción de recurrir a los jugadores del C.D. Vitoria, el filial del Eibar, con los que ya contó el año pasado y que este año también han tenido su protagonismo, en especial sus guardametas. Markel Areitio llegó incluso a debutar ante el Sevilla tras la expulsión de Yoel Rodríguez cuando Riesgo estaba sancionado tras haber visto la roja directa en la jornada anterior ante el Granada, mientras que Quique Cebriá estuvo convocado en dos ocasiones debido a la ausencia por lesión del debarra en las últimas semanas. «Creo que nos puede valer con lo que tenemos para aguantar la temporada, incluso con los partidos que nos vienen, pero esta situación también supone una forma de echar mano de los de abajo. Vienen a entrenar y si alguno nos tiene que venir a ayudar, será una forma de hacer ver que podemos contar con ellos».

Por de pronto, el sábado ante el Atlético (16.15 h.), Mendilibar recurrirá a su once habitual en Liga, con la presencia de Gálvez o Mauro en lugar de Ramis, y la duda de saber si Fran Rico volverá al equipo inicial después de haber disputado unos minutos del choque copero en El Sadar tras recuperarse de su lesión.