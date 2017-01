El Eibar se queda con solo veinte efectivos

La inmensa alegría que produjo el inapelable triunfo que el Eibar consiguió en El Sadar (0-3) se ha visto empañada por la grave lesión que sufrió Kike García, al que se le ha diagnosticado una fractura del peroné de su pierna derecha, que no le obligará a pasar por el quirófano, pero que sí le mantendrá entre seis y ocho semanas de baja.

Este nuevo contratiempo se suma al que mantiene en el dique seco desde principios de diciembre a Iván Ramis, que sigue con el proceso de recuperación del maléolo tibial de su pierna izquierda, así como a la marcha de Jota Peleteiro al Brentford. Tres bajas, la del gallego definitiva, que dejan al Eibar con 20 efectivos de cara al resto de un mes de enero en el que le esperan cuatro exigentes partidos ligueros, y si el jueves (19.00 h.) confirma su pase a cuartos, al menos deberá afrontar otros dos duelos coperos más.

El director deportivo del club aseguró hace solo unos días que no tienen intención de suplir ni la vacante de Jota, ni tampoco pretenden buscar un refuerzo para la zaga, pese a que no se ha fijado una fecha concreta para la reaparición del central balear. Y, por ahora, Fran Garagarza no se ha pronunciado sobre si sopesan la incorporación de un delantero, toda vez que Sergi Enrich y Nano Mesa se han quedado como los únicos puntas natos a disposición del técnico.

El conquense no pasará por el quirófano y será sometido a un tratamiento conservador

Al menos este revés ha llegado precisamente cuando ya está abierto el mercado de fichajes, por lo que el Eibar podría sondear varias opciones, aunque como dijo el preparador armero antes de jugar en Pamplona «si llega algo será con vistas al futuro».

Siete minutos muy caros

Todas las lesiones son inoportunas y más en el caso de Kike García, que pese a haber perdido la titularidad comenzaba a dar muestras de esa capacidad anotadora que llevó al club armero a realizar un desembolso de 1,8 millones de euros al Middlesbrough el pasado mes de diciembre para contratarle.

El conquense pagó una carísima factura por los poco más de siete minutos que estuvo sobre el césped del feudo rojillo. Saltó al campo en el minuto 73 en sustitución del goleador Nano y en ese corto espacio de tiempo vio una cartulina amarilla por protestar y recibió una patada de un defensa osasunista que se ha traducido en una fractura de peroné.

Aunque cojeando, llegó a terminar el partido, pero las pruebas médicas que se le efectuaron ayer han determinado la gravedad de su lesión. Según el informe dado a conocer por los servicios médicos del club armero, el de Motilla de Palancar no pasará por el quirófano, ya que se ha decidido someterle a un tratamiento conservador.

Nano gana terreno

La ausencia de Kike García deja la puerta abierta para que Nano Mesa pueda disponer de más oportunidades de las que estaba disfrutando hasta la fecha. El tinerfeño, que aprovechó la opción que le ofreció Mendilibar de inicio ante Osasuna para anotar su segundo tanto con la camiseta armera, gana así terreno para demostrar las cualidades que le han convertido en el fichaje más caro de la historia del club.

Si existía una mínima opción para que retornara como cedido al Tenerife, ahora ya está descartada, aunque Garagarza ya había anticipado que el Eibar no tenía ninguna intención de desprenderse del ariete canario.

El de La Laguna también deshecha esa posibilidad y se reafirma en su pretensión de triunfar en el Eibar. «Tengo contrato aquí y, aunque el mercado es muy largo, yo estoy feliz aquí y quiero aprovechar los minutos que me da el míster». No niega que el conjunto tinerfeño ha mostrado interés por lograr su retorno, pero insiste en que «yo estoy tranquilo y feliz».

Y más después de abrir el camino de un triunfo en Pamplona que prácticamente certifica el pase a los octavos de final de la Copa. Todo lo que no sea eso sería una hecatombe.