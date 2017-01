El Atlético, todo un hueso para el Eibar

Tras el choque copero de ayer en El Sadar, el Eibar debe mirar ahora al partido de este sábado en Ipurua frente al Atlético de Madrid, uno de los grandes de la Liga, un rival que tiene su atractivo y que, a buen seguro, con su presencia hará que Ipurua registre una buena entrada. El Atlético del Cholo Simeone siempre resulta complicado y, para el Eibar, desde que está en Primera, mucho más. Colocado en la sexta posición con 28 puntos, de los cuales 11 los ha obtenido en sus desplazamientos, le convierten en un firme aspirante a estar arriba, en esa lucha fratricida por estar en puestos europeos, su gran meta ineludible es la Champions. Se trata el Atlético de un equipo construido bajo una férrea filosofía, aquella que trata de maximizar esa variable de goles a favor y en contra, esa que profundiza en que la falla entre los marcados y los recibidos tengan un valor positivo, defender a ultranza la ventaja, por muy mínima que sea, es su principal razón, su mediática imagen de equipo rocoso y gladiador no es gratuita. Solo ha recibido siete goles en sus salidas, un dato que lo dice todo.

Sus visitas a Ipurua no han sido muchas, dos en Segunda y otras tantas en Primera. En su bautizada como 'bajada a los infiernos' pasó por Ipurua donde encajó una derrota por 2-1 en la campaña 00/01 y sonrió en la siguiente ganando 0-3.

En Primera, el Atlético no ha dado margen al cuadro armero, sus visitas han sido demoledoras, con sendas victorias en la 14/15, temporada del estreno de los azulgrana en la máxima división, donde ganó por 1-3, y el año pasado venció 0-2, dejó sin opciones de reacción alguna a los hombres de Gaizka Garitano y José Luis Mendilibar, respectivamente. En sus desplazamientos hasta la fecha ha ganado en tres campos, al Celta (0-4), Valencia (0-2) y Osasuna (0-3) y ha perdido en otros tres con Sevilla (1-0), Real Sociedad (2-0) y Villarreal (3-0) y ha empatado con el Leganés (0-0) y Barcelona (1-1). La plantilla armera, que es consciente del hueso que supone el Atlético, entrenará todos los días hasta incluso el domingo. Apenas tiene un paréntesis, no le queda más remedio que trabajar para afrontar todo el calendario que le espera. Enrich y Dani García, que no acudieron ayer a Pamplona, sí estarán disponibles este sábado para recibir a los atléticos. Mendilibar tiene a todos sus elementos recuperados, aunque queda aún por ponerse a punto el central Ramis. Una buena noticia sobre todo siendo conscientes de que estas semanas son claves para evaluar el fondo de armario del plantel, la gestión de las rotaciones, contextualizados en el marco del llamado 'mercado de invierno' que, a estas fechas, solo ha sufrido la entidad armera la marcha de Peleteiro, que ha retornado al fútbol inglés, visto que en Eibar no tenía opciones de tener minutos.