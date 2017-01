El Eibar vuelca su ilusión en la Copa

El Eibar inaugura el año con buena parte de su ilusión volcada en tratar de hacer historia en la Copa. Osasuna es el escollo que separa a los armeros de lograr el primer billete para los cuartos de final del torneo y hoy se presentan en el feudo rojillo con la firme pretensión de lograr un resultado positivo que le permita certificar la próxima semana en Ipurua su pase a la siguiente ronda. Pese a que poco o nada suele importar la situación clasificatoria en la competición doméstica, la escuadra azulgrana confía en ser capaz de dar continuidad a su buen momento liguero y a sacar partido de los apuros por los que pasa el conjunto navarro.

A la hora de compartir los deseos de cara a este 2017, José Luis Mendilibar dijo conformarse con pedir que sea igual de productivo que el año que ya se ha ido, aunque suspira por que su equipo sea capaz de llegar aún más lejos en el torneo copero «para mantener en vilo a todos los jugadores de la plantilla». Aunque todo apunta a que seguirá apostando por hacer dos onces diferenciados en cada competición, quiere tener a todos sus efectivos en plena forma para afrontar con garantías los exigentes compromisos que le esperan en las próximas semanas.

Y por de pronto, el año no arranca con buen pie, ya que Dani García y Sergi Enrich no podrán viajar a Pamplona por diversas molestias, y tampoco será de la partida David Juncà, aquejado de gripe. Bajas que se suman a la de Iván Ramis, que sigue con su proceso de recuperación. En cambio, el entrenador recupera a Asier Riesgo tras haberse perdido los tres últimos duelos de 2016 por lesión, y también ha sido incluido en la lista Fran Rico, restablecido de la fisura de peroné que sufrió a principios de diciembre.

Jota no tendrá sustituto

El técnico de Zaldibar, que habló maravillas de su estancia en el banquillo del club rojillo (2011-13), volverá a dar oportunidades a los no habituales como ya ocurriera en la eliminatoria anterior frente al Sporting, que se resolvió con sendos triunfos eibarreses, aunque en esta ocasión ya no podrá contar con el concurso de Jota Peleteiro, que ha abandonado la disciplina azulgrana tras ser repescado por Brentford, el club de la segunda división inglesa que le cedió en enero del año pasado hasta el final de esta temporada.

Mendilibar no valoró su marcha. Se limitó a decir que «sabíamos que existía esa opción. Era el único que se podía marchar sin nuestro consentimiento. Le han recuperado y punto». También fue muy escueto, pero conciso al señalar que no estima necesario que el Eibar busque un sustituto para el gallego. «Si no sale nadie más, a no ser que firmemos a alguien de cara al futuro, no creo que venga nadie».

Curar las penas

El cuadro navarro, por su parte, quiere curar con la Copa parte de sus males ligueros. El 2-0 ante el Granada el 21 de diciembre permitió a Osasuna remontar el 1-0 encajado en Los Cármenes, para ofrecer a su afición la primera victoria en nueve partidos esta campaña en El Sadar y la segunda de la temporada después de la sumada precisamente ante el Eibar en Ipurua el pasado mes de octubre. Pese a las bajas y pese a lo mucho que pesa el farolillo rojo, los de Caparrós han recibido un soplo de confianza para lograr que el punto de inflexión que necesitan para sobrevivir llegue ante los eibarreses.