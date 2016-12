El Eibar despide el año de la consolidación

El Eibar despide hoy un 2016 muy fructífero en todos los sentidos. Se va un año en el que ha logrado sellar de manera holgada su permanencia por méritos propios y, tras volver a sufrir una importante transformación en sus filas, ha sido capaz de volver a firmar un arranque de competición loable que le ha llevado a disfrutar de las Navidades situado en una meritoria octava plaza con 23 puntos, a cinco de las posiciones que conducen a Europa y a once de distancia de los equipos que luchan por sobrevivir en Primera. Es el adiós a un año en el que el nuevo reparto del pastel de los derechos televisivos ha propiciado que el club armero haya aprobado un presupuesto de 43 millones de euros, el más dulce de su historia, que le ha permitido no solo adquirir jugadores de marcada proyección de futuro, sino también a lanzarse a impulsar la construcción de su ambiciosa Ciudad Deportiva, con la que pretende terminar de fraguar su consolidación en la máxima categoría.

Salvación sin apuros. Los jugosos 30 puntos con los que el equipo dirigido por José Luis Mendilibar llegó al término del pasado ejercicio supusieron toda una garantía de vida para evitar que el Eibar reviviera el cruel descenso que sufrió el verano anterior. Eso no impidió que los eibarreses fueran perdiendo gas y pasaran de codearse con los equipos de la zona noble a ir cayendo posiciones hasta acercarse a una zona de peligro que en ningún caso les acechó. La abultada derrota final en el feudo del Espanyol (4-0) les relegó a una decimocuarta plaza que deslució la temporada, pero que no restó mérito al logro que supuso certificar su tercera participación consecutiva en la élite del fútbol. Jugadores como Bastón, Keko o el capitán Dani García, que habían hecho vibrar a los seguidores armeros en la primera parte del campeonato, bajaron muchos enteros y el equipo lo notó en su cuadro de resultados.

Caras renovadas, nuevas sorpresas. La marcha del goleador madrileño, que finalmente recaló en el Swansea inglés, la venta de Keko al Málaga, así como la vuelta de los cedidos a sus respectivos equipos y la despedida de jugadores como Lillo y Arruabarrena, que no contaban para el nuevo proyecto, provocaron otra metamorfosis en el seno azulgrana. Cimentados sobre una buena base, el equipo se fue apuntalando con la llegada de jugadores perseguidos desde hacía tiempo, como Lejeune, Fran Rico, Gálvez, Rubén Peña o el portugués Bebé, y aprovechando chollos veraniegos como el de Pedro León, que se ha erigido en una de las grandes sorpresas de la campaña. Él ha sido el encargado de poner el espectáculo y los goles junto a Sergi Enrich, que de vivir a la sombra de Bastón ha pasado a convertirse en uno de los actores principales de esta compañía. Y aún resta por ver lo que son capaces de dar figuras como las de Christian Rivera y Nano Mesa, dos de las grandes apuestas de futuro de la entidad azulgrana. Por ahora, no están contando con la confianza del técnico, que ha encontrado en un once muy definido su gran arma para acercarse de nuevo a la meta marcada, pero las expectativas que se han depositado en ellos se centran más de cara a las temporadas venideras. Los jugadores son el principal activo de la entidad azulgrana.

Histórico empate en el Bernabéu. Los resultados cosechados en estas dieciséis jornadas de campeonato han superado las expectativas más optimistas del club, y algunos de ellos figurarán para siempre en la historia dorada de este equipo. Por tercer año consecutivo, el Eibar salió victorioso del derbi ante la Real y por primera vez desde que dio el salto a Primera División ha sido capaz de ganar a equipos como Valencia y Villarreal, que se le habían resistido en los dos anteriores ejercicios. Pero sin duda, el marcador que se ha quedado grabado en la retina de todos los seguidores eibarreses fue el que lució en todo su esplendor en el Santiago Bernabéu el pasado 2 de octubre, donde los eibarreses fueron capaces de empatar a uno después de que Fran Rico estrenara su cuenta particular como azulgrana con un tanto a los cinco minutos.

Mantener la dinámica. El Eibar se tomará las uvas esta noche con el deseo de poder escribir nuevos capítulos de oro en 2017. Tienen en su mano la posibilidad de lograr su primer billete para los cuartos de final de la Copa del Rey, así como de mejorar sus registros ligueros. Su principal deseo es mantener viva la ilusión de su afición.