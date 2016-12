La secretaría técnica sopesa el futuro de algunos de los jugadores del Eibar

Quedan cinco días para que se levante el telón del mercado invernal y por mucho que José Luis Mendilibar y el director deportivo, Fran Garagarza, hayan manifestado que les gustaría que el Eibar se quede como está, lo cierto es que se atisban varios movimientos en el horizonte. La inquietud de algunos jugadores que quieren buscar fuera los minutos que no tienen en el equipo armero y la decisión del UCAM Murcia de rescindir el acuerdo de cesión de Pere Milla empujan al club a buscarles un nuevo destino y, en consecuencia, también algún sustituto.

Las puertas de salida podrían abrirse de par en par para responder a la petición de Christian Rivera que ha solicitado ser cedido a algún equipo de la categoría de plata por la falta de oportunidades y la gran competencia que hay en su posición. El problema es que el Eibar se resiste a desprenderse de él porque le consideran un jugador de un gran valor de futuro al que quiere tener bajo su control, aunque Garagarza es consciente de que también deben tener muy en cuenta las necesidades del jugador. «Tiene mucho potencial y mucho margen de mejora. Vamos a analizar los pros y los contras. Es un activo importante para el Eibar , no tanto de presente, sino de futuro, así que tenemos que estudiar detenidamente qué escenarios se dan. Este próximo mes es importante».

El Elche, que hace tiempo pretendió al jugador, parece ser el mejor posicionado para llevárselo. Sin embargo, en las últimas fechas al club ilicitano le ha surgido un duro competidor: el Tenerife. Y por si ninguna de estas opciones cuajara, el Oviedo estaría encantado de acogerle.

Jota, a un paso de decir adiós

Más lejos aún parece estar el destino de Jota Peleteiro, al que en Inglaterra sitúan en el Glasgow Rangers, una vez que parece que el Brentford va a rescindir el contrato de cesión que expira el próximo 30 de junio. El club inglés se reservó el derecho a repescarlo en cualquiera de las ventanas de fichajes y todo apunta a que el descontento del gallego por los escasos minutos de los que ha disfrutado provocarán su despedida. En este caso, el Eibar tiene poco que decir. «Si el Brentford le quiere recuperar y después negociar una posterior cesión y el jugador está de acuerdo, está en manos de ellos. Es el único jugador sobre el que no tenemos sus derechos», aclara el director deportivo.

De confirmarse estas dos salidas, el Eibar se quedaría con una plantilla de 21 efectivos, por lo que es más que probable que la entidad azulgrana buscará a un sustituto, no tanto para Rivera, puesto que el Eibar tiene otros tres mediocentros más la opción de situar ahí a Adrián, como para cubrir la vacante del gallego, aunque para su plaza también hay recambio en la plantilla armera.

Devolución no prevista

La secretaría técnica se ha topado con un contratiempo no previsto. El UCAM Murcia no está nada satisfecho con el rendimiento del delantero Pere Milla, cedido por el Eibar este verano, y quiere rescindir la cesión, algo que el club armero todavía no ha aceptado porque «el contrato es para toda la temporada» y porque el jugador «se quiere agarrar a la posibilidad de seguir allí». En cualquier caso, no le faltan admiradores, ya que el Cartagena, el Logroñés y el Racing de Santander ya han mostrado su interés en él.