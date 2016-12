Los jugadores del Eibar tienen permiso para saltarse la dieta

Siempre que llegan estas fechas los expertos en nutrición avisan de que los excesos navideños provocan que se cojan unos tres o cuatro kilos de media. Los jugadores del Eibar no corren peligro de que eso les suceda, porque desde hace ya un par de años, pero sobre todo desde esta temporada, su alimentación está siendo tan cuidada y supervisada como la preparación física, y todos ellos se han apuntado a una dieta sana que solo se saltarán en momentos contados estos días. Saben que a la vuelta de su semana de vacaciones les esperan unas duras sesiones de entrenamiento para preparar los importantes partidos que deberán afrontar desde los primeros días del 2017, pero es que además no les ha costado nada concienciarse de que comer bien y sano les permite ser también más eficientes sobre el césped.

No se trata de vigilar lo que comen, ni de medir las cantidades como si siguieran un estricto régimen. Se trata de educarles, de lograr que alimentarse de forma saludable se convierta en un hábito, y eso ya es un hecho en el famoso Txoko de Ipurua, gracias al trabajo que está desarrollando la nutricionista eibarresa Aurora Cid, incluida desde esta campaña en el staff médico del club. «La preparación física es esencial y es lo primero, pero la alimentación es una pieza del puzzle para buscar una mejora global y el Eibar y muchos clubes de élite han entendido que se debe hacer un esfuerzo en este sentido».

Los jugadores armeros han resultado ser unos alumnos de primera en esta asignatura que llevan estudiando desde el mismo día que arrancó la pretemporada. «Son muy responsables y a la mayoría les gusta de todo». Y si no, se enmascaran los productos para hacerlos más atractivos. Aquello de comer la pasta, tal cual, aderezada con un chorrito de aceite, pasó a la historia. Lo sano puede ser y, de hecho es sabroso. «Tratamos de cuidar al jugador, pero desde una labor educacional. Que sepan qué alimentos les va a bien a cada uno. No es cuestión de pesar ni medir lo que comen, ver qué es lo que más les favorece y que luego ellos lo puedan hacer también en sus casas».

No les ha mandado deberes de cara a las comilonas navideñas, ya se saben la lección. «Son suficientemente responsables y saben que cuando vengan tienen que dar el cien por cien. Se dan pequeños caprichos, pero cuando lo hacen que sean de comida real, evitar comida superflua que no aporte nada. Otro punto son los dulces, que deben comer con cuidado. Y se cumple, porque cuando se les vuelve a hacer los reconocimientos suelen dar buenos resultados, así que no me preocupan las Navidades», asegura convencida.

El rey y la reina del menú

Los ahora reconocidos como súper alimentos, las verduras y la fruta invaden la despensa del punto de reunión que más aprecian los futbolistas azulgranas. «El rey de este deporte es el hidrato de carbono y todos los días hay pasta y arroz integral», explica la nutricionista, que añade que las legumbres, las patatas asadas y verduras frescas como las vainas tienen cada día más adeptos. Sin olvidar a la reina consorte del menú, la ensalada. «Les gusta mucho y la comen todos los días, de forma muy variada, al gusto de cada uno». La rúcula, por ejemplo, nunca falta en el plato de Gonzalo Escalante. Los champiñones, las alcachofas con jamón y los guisantes tienen muchos adeptos en la plantilla y uno de los más fervientes seguidores es Takashi Inui, que además de ser un amante de la comida de su país, se ha convertido en un ferviente fan de la gastronomía vasca.

Se evita la plancha, sustituida en la cocina del Txoko por el horno para hacer platos tan suculentos como el pollo asado. «Les encanta, pero también la carne, sobre todo albóndigas, uno de los platos favoritos de Dani García, y, por supuesto el pescado, tanto azul como blanco». Aclara que «no es un régimen como tal, sino una dieta saludable, que es lo que deberíamos hacer todos. Comer sano y de todo».