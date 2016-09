El S.D. Eibar intentará evitar hoy que el Málaga consiga su primer triunfo

El Eibar visita esta noche La Rosaleda, un campo en el que nunca ha ganado como equipo de Primera en las dos temporadas precedentes en las que se ha enfrentado al cuadro malacitano. A partir de las 20.00 horas, el cuadro que dirige José Luis Mendilibar tratará de romper esta estadística ante un Málaga que no anda sobrado de puntos, más bien los necesita para sus pretensiones de estar en un puesto que mira a Europa. El conjunto que dirige Juande Ramos es decimoquinto con dos puntos, fruto de los empates en casa con Osasuna (1-1) y en Cornellá ante el Espanyol (2-2), perdió en su campo con el Villarreal (0-2) y cayó en El Insular por 1-0 ante Las Palmas. Unos resultados no deseados que han inquietado un tanto a la parroquia malagueña. Este nerviosismo tiene su fundamento en que en las cuatro jornadas disputadas no conoce la victoria ni en casa ni fuera.

No es un estado animo para echar cohetes, ya la pasada temporada vivieron la misma situación. La pasada campaña también empezó la temporada con cuatro jornadas sin ganar. El año pasado con Javi Gracia al frente del banquillo se situaron hasta seis jornadas sin conseguir la victoria, solo tenían tres puntos y ningún gol a favor y tres goles en contra. Juande Ramos ya conoce qué es empezar sin ganar en las primeras cuatro jornadas en el Málaga. En la temporada 03-04, cuando entrenaba a los de La Rosaleda, solo consiguió un punto en las primeras cuatro jornadas con tan solo un gol a favor, aunque tras este mal inicio ganó tres jornadas consecutivas. La familia malacitana ha vivido momentos como los actuales también en la temporada 08/09 con Antonio Tapia. Tras tres derrotas y un empate, el conjunto malagueño consiguió cuatro victorias consecutivas que aliviaron el mal inicio liguero.

Juande Ramos conoce de sobra al Eibar, es un entrenador que se ha enfrentado en varias ocasiones a los armeros cuando estaban en Segunda. Los tiempos han cambiado pero la esencia, no. Señala Ramos que el Eibar «se muestra siempre aguerrido y agresivo y está consiguiendo buenos resultados. Ha logrado sacar una victoria y un empate en inferioridad numérica (ganó en Granada e igualó en casa ante el Sevilla) y eso le dará confianza seguramente». El responsable del banquillo del Málaga habla de su equipo, «nosotros tenemos ganas y necesidad de ganar un partido para recuperar puestos. Las victorias aportan tranquilidad y buen ambiente, y las derrotas, inquietud».

Considera que jugar ante el Eibar apenas sin paréntesis alguno puede venir bien a su equipo como opción de lograr pronto un buen resultado como terapia, «lo prefiero así», -sentencia- y entiende que le gustó la actuación de los suyos en Las Palmas, salvo la falta de gol, «con los números y estadísticas, sí, pero si no se consiguen puntos no se puede estar satisfecho. Los primeros minutos estuvimos apáticos, pero luego se trabajó bien y se llegó al área contraria. Acabé contento por el esfuerzo».