Mendilibar: «Hemos trabajado mucho y les hemos dominado incluso con diez hombres»

El técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, se presentó en la rueda de prensa con un semblante serio, pero mostró una sonrisa cuando dijo que estaba tranquilo «por el gran trabajo realizado por mis hombres», aunque también dijo que estaba enfadado «porque cuando juega el Eibar parece que cambia el reglamento. Tres expulsiones y no veo que hagan lo mismo en otros partidos», refiriéndose a las dos expulsiones decretadas sobre jugadores por el árbitro Álvarez Izquierdo.

No obstante, mostró, el entrenador del Eibar su satisfacción «porque el equipo ha estado muy bien. Ha trabajado mucho. En la primera parte hemos dominado creando tres o cuatro ocasiones de gol. El contrario también juega y el Sevilla ha tenido también sus ocasiones».

Inferioridad numérica

En cuanto al juego, reconoció que habían disputado el partido «más completo» de la temporada. «Hemos sido muy superiores. Ellos han tenido una y han aprovechado. Nosotros muchas más. Con 10 hemos les hemos tenido en campo contrario. Ya con 9 hemos sufrido mucho». En cuanto al resultado conseguido, dijo que «sabe a trabajo bien hecho y a esfuerzo bien recompensado el punto. Mentalmente sales muy bien. Habiendo realizado todo este esfuerzo hubiera sido un bajonazo la derrota al final». Destacó la labor de todos los jugadores, pero hizo una mención especial al portero Markel Areitio, que tuvo que defender la escuadra azulgrana, con la expulsión de Yoel. «Hizo la pretemporada en Austria, con nosotros. Le conocemos y entrena con nosotros. Es un portero muy tranquilo, pero, una cosa es eso y otra cosa es que tenga que debuta frío y sin saber nada de la categoría. Sabíamos que iba a estar bien y así ha sido».

Después habló de su expulsión. Según comentó, el técnico azulgrana, «me han mandado fuera por decir: mierda, mierda, en una jugada en la que no se pitó falta a Pedro León. Le agarran y después le roban el balón. Digo eso y el cuarto arbitro ordena a Alvarez Izquierdo que me expulse». En cuanto a la jugada clave de la expulsión al portero Yoel, le pareció «más injusta» que la de Riesgo en Granada, «porque el balón se iba a fuera y un defensor nuestro podía proteger la portería fácilmente». También se mostró muy contrariado con la también expulsión a Dani García. «No sé lo que pondrá en el acta. Estaba Capa cerca. No era ocasión manifiesta de gol y no ha existido agresión». Tantas expulsiones le llevaron a concluir que «las decisiones graves que se están tomando esta temporada nos afectan más que al rival».

Preguntado sobre hombres indiscutibles en la titularidad en la temporada pasada y que ahora no entraban en la alineación, dijo que «están entrenando bien todos. Tengo mucho donde elegir. Trato de acertar, en los cambios yen los convocados. Y siempre, hay cuatro o cinco jugadores que se quedan fuera. No es de mi agrado porque todos están muy bien. Mientras estén así estoy convencido que vamos a andar bien. Sé de antemano que los que no han jugado hoy van a entrenar mañana tope». En cuanto, al próximo compromiso contra el Málaga, con las bajas de los dos expulsados, dijo el técnico de Zaldibar que «tenemos también jugadores en el banquillo que se están mereciendo jugar».