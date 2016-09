A recuperar el pulso a la competición

El Eibar ha viajado en vuelo chárter hasta Granada con el grato recuerdo del triunfo obtenido allí (1-3) en la inauguración del pasado ejercicio, pero consciente de que aquello ya es historia y que ahora toca escribir un nuevo capítulo. Tras dos semanas sin competición para despejar la cabeza, recargar fuerzas y hacer confortable la llegada de los últimos refuerzos, los armeros ansían inaugurar su casillero de puntos a domicilio despues de haberse apuntado la primera victoria de la campaña en Ipurua ante el Valencia.

Los armeros no saben lo que es perder en el campo del cuadro nazarí en Primera División, puesto que hace dos campañas también arrancaron un punto con Gaizka Garitano sentado en el banquillo visitante, aunque en esta ocasión más que los onces en liza y los sistemas de juego, lo que puede condicionar el choque son los más de 30 grados que están previstos para la hora del partido.

Los armeros van sobre aviso y el técnico azulgrana ya avanza que el calor no va a servir de excusa «porque más que aquí no va a hacer seguro. ¡Si estamos teniendo máximas más altas que ellos! Estamos ya acostumbrados. De nuevas no nos va a pillar. Sabemos que hará calor, pero para los dos, tocará sufrir. Es lo que pasa por querer equipararse a los ingleses, noruegos...», señaló en referencia a los inusuales horarios que se están fijando en los ultimos ejercicios.

Al margen de la climatología, este choque es significativo para dos jugadores azulgranas que tienen un fuerte vínculo con el Granada y su ciudad, no en vano Fran Rico ha militado allí en las cinco últimas campañas, mientras que Alejandro Gálvez es granadino de nacimiento aunque nunca ha vestido la elástica blanquirroja. Los dos apuntan al once inicial, lo que supondría el debut del centrocampista gallego después de cerrarse su traspaso un día antes de que se acabara el plazo para la inscripción de nuevos jugadores.

Como ya se ha venido adelantando durante toda la semana, Mendilibar solo tiene que lamentar la ausencia del mallorquín Iván Ramis, que se lesionó el pasado martes en un entrenamiento al sufrir una elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que le mantendrá de diez a quince días de baja. Su ausencia puede ser suplida casi con total seguridad por el francés Florian Lejeune, quien ya sustituyó a Ramis cuando sufrió otro percance muscular en el encuentro ante el Valencia.

La inclusión del central galo podría no ser la única novedad que introduzca el técnico azulgrana, que busca la fórmula para tratar de frenar la salida del balón del rival, una de las marcas de la casa del nuevo entrenador del Granada Paco Jémez. Por eso, podría apostar por un trivote formado por Escalante, Dani García y el mencionado Fran Rico, así como con jugadores rápidos por bandas, capaces de sacrificarse en defensa, pero también de provocar peligro a la contra. «Vamos a intentar que no tengan esa facilidad para jugar. Debemos robar arriba el balón para tener la portería contraria más cerca para llegar, pero eso tiene el riesgo de que si salen de esa presión te pueden llegar fácil». Por eso, asegura que la «concentración será vital».

Dos pájaros de un tiro

El Granada, por su parte, buscará ofrecer la primera alegría a su afición y resarcirse así del abultado varapalo sufrido en su viaje a Las Palmas (5-1), que le mandó directamente a la penúltima posición de la tabla con el punto que logró salvar en la jornada inaugural ante el Villarreal. Y para matar estos dos pájaros de un solo tiro, el técnico Paco Jémez podrá contar con todas las incorporaciones realizadas por la entidad en el tramo final del mercado de fichajes.

Es previsible que el peculiar técnico blanquirrojo, que asumió toda la responsabilidad de la goleada hasta el punto de poner en duda su valía para el puesto, haga debutar directamente como titulares al central portugués Rubén Vezo y al mediapunta Alberto Bueno, por lo que es posible que el medio ofensivo galo Jeremie Boga pase a jugar pegado a una banda.

No se intuyen cambios ni en el medio campo, donde el esloveno Rene Krhin y el joven Sergi Samper tratarán de mover al equipo, ni arriba, donde la referencia ofensiva volverá a ser el argentino Ezequiel Ponce, el gran peligro para la defensa armera.

El preparador granadino tiene mucho donde elegir y muy variado, aunque el hecho de tener 18 incorporaciones, cinco de ellas llegadas a última hora, pueden complicarle la labor de lograr orden y concierto en su once. Nada nuevo para Paco Jémez, un técnico con una idea casi inamovible de juego que hace que sus equipos sean capaces de lo mejor, pero también de lo peor.