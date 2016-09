Mendilibar: «Es un buen momento para ir a Granada, es un equipo nuevo»

José Luis Mendilibar ha afirmado que "es buen momento para ir a Granada, es un equipo nuevo", al referirse al partido de este domingo (18.15 horas) que enfrentará en el Nuevo Estadio de Los Cármenes al Eibar y al Granada

Los armeros, que han incorporado a 10 futbolistas esta temporada, se enfrentarán al conjunto andaluz, el segundo que más fichajes ha realizado (18), por detrás sólo del Alavés (19). Además, los nazaríes también han cambiado de entrenador, ya que Paco Jémez se sienta en el banquillo del Nuevo Los Cármenes. "El Granada ha hecho 18 fichajes y 5 han llegado el último día (en referencia al cierre del plazo del mercado de verano de fichajes el 31 de agosto). Eso será raro hasta para ellos. Han tenido 10 días para trabajar, aunque algunos ni eso, porque se fueron con sus selecciones, y no han tenido mucho tiempo para conocerse. Es un buen momento para ir allí y enfrentarse a ellos, porque tienen mucha gente nueva, y es todo nuevo, hasta su forma de jugar y el entrenador", ha destacado Mendilibar.

Los conjuntos entrenados por Paco Jémez (dirigió antes al Rayo Vallecano en Primera) asumen muchos riesgos, porque quieren dominar el balón desde atrás y salen jugando hacia adelante con muchos efectivos atacantes. "Sabemos que los riesgos que ellos asumen, si les salen las cosas bien, les complican mucho la vida al rival. Nuestra idea es ir a ganar, competir contra ellos en campo contrario, no dejarse dominar. Veremos a ver quien puede. Va a ser un partido abierto", ha pronosticado Mendilibar.

"Nosotros vamos a intentar que ellos no tengan esa facilidad para jugar. Si robamos un balón en campo contrario, tendremos más cerca la portería rival para llegar y crear ocasiones. Eso tiene un riesgo, ya que si ellos salen de esa presión, te llegan arriba. Hay que ser atrevidos, con un poco de cabeza, pero sin estar sólo pendientes de lo que hagan ellos", ha explicado el técnico.

Los eibarreses han cosechado una derrota ante el Deportivo de La Coruña (2-1) en Riazor, y un triunfo posterior frente al Valencia (1-0) en Ipurua, ambos en agosto pasado, antes del parón liguero del pasado fin de semana. Curiosamente en el global del encuentro contra los gallegos el Eibar jugó mejor que frente a los valencianos, pero perdió el primer partido liguero y ganó el segundo, donde el Valencia perdonó en la primera parte al desperdiciar muchas oportunidades de marcar ante el portero Asier Riesgo.

«No quiero que se repita el primer tiempo del partido ante el Valencia»

"No quiero que se repita el primer tiempo del encuentro contra el Valencia, porque nosotros jugamos muy mal y ellos nos hicieron muchas ocasiones de gol. En cambio, en la segunda parte no hicimos un gran juego, pero tuteamos a un gran equipo (el Valencia) y tuvimos las mismas ocasiones que ellos. Igual jugamos más en el partido contra el Deportivo, pero tampoco llegamos con mucha claridad arriba. A mí me gusta que mi equipo llegue muchas veces arriba, y que cuando juega con las bandas termine las acciones con centros al área y gente en el área para poder rematar. Hay que querer llegar y crear ocasiones de gol, no me vale sólo con tener el balón sin crear peligro. El fútbol es poseer el esférico para crear peligro", ha sentenciado.

El precedente de la victoria azulgrana por 1-3 ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes, anima a todos, pero Mendilibar pide más a su plantilla. "Hicimos lo que había que hacer, dominar, llegar arriba y finalizar las jugadas. Ahora nos está costando más. Quizás el actual equipo posea más el balón, pero falta el mordiente que teníamos la temporada pasada", ha reconocido el entrenador.

Está contento con el plantel azulgrana y los fichajes realizados. "Eso hay que verlo después. Siempre que haces un equipo a estas alturas estás contento con el equipo. Los fichajes están porque tú quieres; si no, no estarían. El bloque es majo, el grupo en total es mejor equipo que el de la campaña anterior. Este es mejor bloque que el otro, pero eso hay que demostrarlo en el día a día y los entrenamientos. Al final la liga no la hacen buena sólo 11 jugadores; sino los que no juegan o lo hacen menos, porque el día a día trabajan bien", ha destacado.

Mendilibar, quien sufre la baja por lesión de Iván Ramis, ha tenido que descartar a cuatro jugadores para hacer la convocatoria: el defensa David Juncà, los centrocampistas Christian Rivera y el japonés Takashi Inui, y el delantero Alexander Mesa 'Nano'.

La expedición eibarresa está formada por 18 hombres: Riesgo, Yoel; Capa, Arbilla, Dos Santos, Lejeune, Gálvez, Antonio Luna, Dani García, Escalante, Adrián, Fran Rico, Pedro León, Jota Peleteiro, Bebé, Sergi Enrich, Kike García, y Rubén Peña.