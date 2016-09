El Eibar tiene a todos sus efectivos disponibles de cara al encuentro ante el Granada

Esta semana sin competición ha sido de lo más productiva para el Eibar, que además de recuperar al único jugador que tenía problemas físicos y de comprobar la buena adaptación de los tres fichajes que llegaron en las horas previas al cierre del mercado, también ha podido disfrutar de un fin de semana de descanso.

Todo son buenas noticias y buenas sensaciones, sin duda la mejor forma posible de reanudar los entrenamientos de cara a la preparación del partido del domingo (18.15 horas) en Los Cármenes de Granada, donde el conjunto azulgrana se estrenó el pasado año con una contundente victoria (1-3) gracias a los goles anotados por Adrián, Escalante y Arruabarrena.

Los de Mendilibar viajarán al feudo nazarí con la intención de repetir hazaña, o al menos de traerse un resultado positivo. Y para ello, el técnico podrá contar con todos los efectivos bajo su mando, incluidos Fran Rico, Nano y Anaitz Arbilla. Los tres ya tuvieron ocasión de vestir la camiseta armera en el partido amistoso que el Eibar disputó el miércoles ante el Sporting de Gijón en Barreda (Cantabria), donde dejaron patente que están listos también para competir en la Liga. El propio entrenador aseguró tras esa exigente cita que terminó en empate a uno que «los tres se han acoplado bien y han entendido rápido lo que quería de ellos». Le causaron tan buena sensación que llegó a decir que «no se ha notado que eran nuevos». De Arbilla destacó que defendió bien en las dos bandas y que además «subió con acierto cuando había que hacerlo». Y esa es la cualidad que más le gusta de un lateral. A Fran Rico le otorgo el bastón de mando en el centro del campo y el gallego dio una respuesta solvente. «En mitad de campo ha dado tranquilidad, no fallando pases, dando esa seguridad». Y de Nano le gustó el ímpetu, las ganas que puso para estrenarse marcando aunque fuera en un amistoso. «Parece pequeño, pero es fuerte, compite, mirando a área hace cosas. Los tres estuvieron bien».

Mendilibar destaca las buenas sensaciones que le causó el debut de los nuevos ante el Sporting



A Iván Ramis le ha surgido una dura competencia en la figura de Florian Lejeune

Ramis podría volver al once

En ese partido no actuó Iván Ramis, aún convaleciente del fuerte golpe en la zona lumbar que sufrió en el choque frente al Valencia. El balear no quiere que se repita la situación del pasado ejercicio, en el que las lesiones cercenaron su rendimiento, y se ha esmerado en recuperarse cuanto antes. Sabe que cuando está bien cuenta con la confianza de Mendilibar y que, por lo tanto, tiene opciones serias de volver al once, aunque también es consciente de que le ha surgido una dura competencia en la figura de Florian Lejeune. No hay que olvidar que la entrada del francés en la segunda mitad, dotando a la defensa de una mayor consistencia y seguridad, fue uno de los aspectos que motivaron la metamorfosis armera que condujo al triunfo.

La plantilla azulgrana tiene programadas otras cuatro sesiones de trabajo hoy, mañana, el viernes y el sábado, todas ellas en Atxabalpe, a las 10.30 horas, mientras que el jueves volverá a gozar de otro día de descanso.

La expedición partirá el sábado por la tarde a Granada, donde no conoce la derrota en Primera División, ya que al recordado triunfo de la primera jornada del año pasado, hay que sumarle el sufrido empate (0-0) que arañó en la recta final de la temporada (2014-15), que sirvió para romper una racha de ocho derrotas seguidas, pero no para lograr la permanencia. El Granada sufrió una dolorosa derrota en la segunda jornada ante Las Palmas (5-1).