Mendilibar: «Tengo un equipo majo, pero los demás también lo tienen»

El Eibar saborea sus primeros tres puntos de la temporada tras un verano lleno de idas, venidas, gira austríaca para dar lustre a la pretemporada incluida, y un inicio de competición acelerado. José Luis Mendilibar tiene en su mano una nueva maquinaria que se afana en ajustar lo más rápido posible, porque en esta tercera temporada en Primera, su segunda consecutiva al frente del equipo armero, siente que las exigencias son mayores. Luchar por la permanencia es el objetivo primordial. No quiere que nadie pierda la cabeza en aspirar algo más porque se ha gastado más dinero que nunca en confeccionar la plantilla. «Los demás también lo han hecho», aclara. No ha quedado más remedio. La burbuja futbolística ha vuelto a hincharse al máximo.

– El Eibar no consiguió estrenarse con triunfo como había ocurrido en las dos anteriores campañas, pero se ha ganado por primera vez al Valencia. ¿No hay mal que por bien no venga?

– Las estadísticas son para mirarlas y también para romperlas. Los tres puntos ante el Valencia vienen bien, tras venir apenados de A Coruña, pero la pena ahora es menos. Así hemos podido tener unos días de mayor tranquilidad.

– Un parón que viene de perlas para adaptar a los tres últimos en llegar.

– Sí, aprovechamos bien para entrenar, para jugar un amistoso contra el Sporting en el que los tres estuvieron muy bien, y disfrutando de un descanso el fin de semana. De vez en cuando viene bien, siempre que no te paras.

– Es que da la sensación de que la Liga ha empezado con más nervios y exigencias que nunca.

– Acabamos de empezar y ya se ven muchos nervios. Mira qué equipos están sin puntuar (Athletic, Celta y Valencia) y ya se habla de posibles ceses. No hay que ponerse tanta presión. Claro que es importante ganar, pero desde dentro vemos las cosas con más naturalidad. Vamos viendo las cosas según vienen. Llevar años en la categoría supone que tienes que estar más asentado, pero siempre vas a estar dentro de los posibles candidatos al descenso. Todos los equipos hemos tenido posibilidad de gastar, de fichar. Piensas que cada vez haces mejor equipo, pero también los rivales. En ese sentido nos iguala más a otros.

– Con eso de que ya es el tercer año en la categoría, ¿mantenerse ha pasado de ser un objetivo a una obligación?

– Igual sí y eso te puede pesar un poco. No sé por qué debe ser una obligación. Compites con esa intención, pero cada año bajan tres, muy parecidos a ti, y estamos en esa pelea. El primer año fue una fiesta, porque pensábamos que íbamos a bajar y va y te mantienes. El segundo año es más de incertidumbre, pero te mantienes más o menos holgado. Ahora parece que tiene que ser mantenerse sí o sí. Hay 12 números y nos puede tocar. El año pasado no bajaron recién ascendidos, sino tres equipos que llevaban años en Primera (Rayo, Getafe y Levante).

– Se empezó a conformar el plantel con más rapidez que el año pasado, pero ha habido que esperar prácticamente hasta el último momento para cerrarlo. ¿Aspiraban a jugadores que no se han podido conseguir o se ha esperado precisamente para tenerlos?

– Ha habido de todo. Siempre tienes nombres en la lista que a veces no están en tu mano. Muchas veces esperas a los que quieres, como a los tres últimos. Es verdad que luego hay que pagar un dinero y arriesgarse, como por Nano. Fran Rico es experiencia que ya queríamos hace tiempo. Necesitábamos un lateral y surgió la posibilidad de traer a Arbilla. Todos los equipos están igual, a última hora.

– ¿Está contento con lo que tiene?

– Sí, creo que tengo un equipo majo. Tenemos bastante bien cubiertas todas las posiciones. De los asiduos del año pasado solo se han ido Keko y Bastón. Hemos fortalecido posiciones y creo que estamos bien. En el día a día e están demostrando que son gente que da mucho en los entrenamientos, que van a ayudar. Y no hay que olvidar que en una Liga tan larga mantienes la categoría por los cuatro o cinco que juegan menos, pero que siempre están apoyando, ayudando.

– ¿Qué diferencias aprecia respecto al equipo del año pasado?

– El año pasado éramos más agresivos en apretar más arriba, en confianza. Este año aún no lo tenemos, lo tenemos que coger. Debemos tener cara para mostrarnos valientes. En el pasado campeonato empezamos mejor, mucho mejor de lo que esperábamos y eso que no habíamos entrenado juntos, pero se lo creyeron. Este año nos está costando más creer que podemos apretar al rival y jugar en campo contrario. Me gustaría llegar más a puerta.

– Decían que no querían fichar a 15 jugadores por temporada, pero se han ido a doce incorporaciones

– Al final se van varios con los que no cuentas y otros que no quieres que se vayan, seis o siete cambios van a tocar, pero se nos ha ido a ese número. Hemos fichado a varios jóvenes mirando también de cara al futuro. Lo importante es que la base no la hemos removido demasiado.

– Una de esos nuevos refuerzos no cuajó ni antes de empezar. ¿Qué pasó con Calavera?

– Tanto él como Rivera eran fichajes de futuro. Tienen 19 y 20 años y era su primer año en Primera. Los dos venían de no competir en la segunda vuelta y lo normal era tenerlos a los dos pero Jordi, con Capa por delante, lo tenía muy difícil. Optamos por su cesión al Lugo para que tuviera minutos, porque tiene potencial para crecer. En el centro puedes jugar con dos o con tres medios, así que Cristian tiene más posibilidades de jugar.

– La marcha de Keko la tenía asumida desde el año pasado. ¿Cree que Pedro León va a hacer olvidar al madrileño?

– No solo él. Jota, Bebé, Peña, todos tienen que dar, aunque el referente es Pedro porque juega en su misma posición, pero son totalmente diferentes. No tiene nada que ver uno con el otro. Uno es más bravo, que quizás cala más en la afición, pero éste tiene técnica, estrategia, acciones más individuales. Nadie espere que vaya a correr y pelear como el otro, porque sus cualidades son otras. Te crea ocasiones de la nada y creo que meterá más goles que Keko.

– Vino bajo de forma...

– Se toma las vacaciones como vacaciones, pero el que está bien ahora le cuesta estar bien al final. Estar diez meses bien es complicado, porque te vas gastando. Prefiero que vengan con algún kilo de más a que vengan cachas desde el principio.

– La ausencia de Bastón y los 18 goles que marcó se antoja más difícil de cubrir.

– Si se hubiese quedado seguro que no volvería a meter 18 goles. Eso solo lo hacen los ‘cracks’. Estoy convencido de que entre Sergi, Kike, Nano y Peña harán más goles que entre Enrich y Bastón. Hace falta que los demás también marquen. Los centrales también tienen que aportar en ese sentido. Este año queremos hacer daño en la estrategia.

– Qué difícil está siendo lograr una estabilidad defensiva. ¿Qué pueden aportar Gálvez y Lejeune en ese sentido?

– Nuestros laterales son ofensivos y no les voy a poner más atrás porque perderíamos su esencia. Tenemos que lograr que los centrales estén más atentos. Por supuesto que hay que mejorar desde los laterales, pero sin quitarles agresividad ofensiva, porque eso es lo que hemos firmado.

– El Eibar ha gastado más dinero que nunca, pero el resto de los equipos también. ¿En qué nivel sitúa esto al equipo?

– ¡El Dépor ha gastado cinco millones solo en Florin Andone! Todos han gastado tanto o más que nosotros. Es el Eibar más caro de la historia, pero no creo que sea más caro que otros equipos de la categoría. Hay dinero para todos y nos igualamos. No hemos hecho excesos, pero el dinero ahora no vale nada.

– Se ha cerrado el mercado y sigue teniendo a Enrich y Capa. ¿Aliviado?

– Por supuesto. Ha habido peligro de que se fueran. Son clubes de la Championship que tienen dinero y que son capaces de poner la cláusula y duplicar o triplicar su sueldo. Ante eso no puedes hacer nada. Aunque estén a gusto en el equipo les ofrecen el oro y el moro. Es difícil resistir la tentación, pero por suerte se han quedado. .

– Ya expresó con claridad su opinión sobre el sinsentido que supone que el mercado se cierre dos semanas después del comienzo del campeonato.

– Es que no lo entiendo, porque crea un desbarajuste. Por ejemplo, Lucas Pérez que nos marcó en Riazor, ya no juega ni en esta Liga. Alcácer, que podría haber ayudado al Valencia a ganar en Ipurua, ahora viste otra camiseta. No tiene ningún sentido, pero aquí nadie hace nada para cambiarlo.

– Hay más modestos que nunca en la categoría. ¿Es posible aspirar a algo más que a la permanencia?

– Me hace gracia dar al Sporting como modesto, cuando ves la historia que tiene, que la nuestra no le llega a ningún lado. El Osasuna igual, el Granada, el Alavés… todo el mundo tiene más historia que el Eibar. A los jugadores les tienes que dar mucho para que elijan al Eibar porque otros tienen más currículum, aunque estamos mejorando en eso. La modestia es la del Eibar. No hay que dejar de ser humildes.

– Firmar una primera vuelta como las dos anteriores es complicadísimo, pero a su vez mejorar la segunda parece más factible.

– Todo es complicado. En las segundas sí hay equipos que van mejor, pero normalmente es más difícil sumar. Al final los que aprietan son los mismos. A todos nos gustaría empezar como un tiro, pero es que todos lo quieren. Un gol te da la vida o te mata y quizás no has hecho menos que el rival. Lo importante es competir bien, porque seguro que eso permite sumar muchos puntos. De chiripa no se puede vivir.

– Es la campaña de los derbis. Se corre riesgo de saturación.

– Que hubiera 10 derbis vascos en una temporada en Primera era algo impensable hace nada. Hasta ahora siempre se hablaba del Athletic y la Real y se solía decir que faltaba el Alavés, porque nadie incluía al Eibar. Ahora estamos con ellos, de momento por delante de todos en la tabla. Te da una idea de cómo es el fútbol en este país, y de que aquí se hacen las cosas con sensatez. Por habitantes sería más lógico que hubiera cinco o seis equipos andaluces, y también muchos madrileños y catalanes, pero ¡mira por dónde, hay cinco vascos!