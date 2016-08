Fran Rico: «El Eibar reúne todo lo que buscaba para sentirme importante»

Fran Rico ha sido presentado este lunes en Ipurua como nuevo jugador del Eibar. El centrocampista gallego, que llega a préstamo por el Granada para las dos próximas temporadas, ha afirmado sentirse «muy feliz» por esta nueva etapa futbolística, en la que espera poder disfrutar lo mismo que lo hizo en Granada. Rico se ha mostrado claro al afirmar que no dudo en venir -por Eibar- en ningún momento y que fue el club que más interés puso por hacerse con sus servicios.

«El interés más claro que tuve fue del Eibar. Venía del pasado ese interés y tenía decidido venirme aquí. Estoy muy contento de poder estar aquí. En Granada ha entrado gente nueva en el club, yo llevo cinco temporadas y necesitaba un nuevo reto, nuevas ilusiones. La posibilidad de venir aquí reunía todo lo que buscaba para sentirme importante y disfrutar del fútbol», ha afirmado.

El nuevo centrocampista del Eibar ha valorado de forma positiva el parón liguero, que le permitirá adquirir los conceptos de Mendilibar y conocer mejor a sus nuevos compañeros. «Este parón me va a venir muy bien para ir sabiendo los conceptos del mister y conocer a los compañeros. Se ve que es un grupo muy familiar, me están ayudando a integrarme con ellos lo máximo poisible. Ojalá pueda estar en mi mejor forma lo antes posible», ha explicado.

Jugadores de calidad

Rico espera demostrar a Mendilibar sus cualidades estas semanas y poder ganarse un puesto en el once pese a la dura competencia existente. «Escalante y Dani García son dos jugadores muy buenos, que se entienden muy bien. Hacen un trabajo defensivo muy importante y con el balón son buenos jugadores también. Va a ser una competencia muy dura entre nosotros pero eso va a ser beneficioso para el grupo. Ponerselo dificil al mister va a ser bueno para todos», ha expresado.

«Mendilibar me ha dado la enhorabuena y la bienvenida. En el pirmer entrenamiento me he dado cuenta de lo que quiere y la exigencia que tiene, que es muy fuerte en los entrenamientos. Espero que me vaya diciendo más detenidamente lo que quiere y lo que espera de mi. En estas dos semanas seguramente me quede muy claro lo que tengo que hacer y sea todo mucho más fácil. Quiero aportar sacrificio, entrega y estar disponible para cualquier posición en la que el mister considere oportuno ponerme. Me gusta el trato con el balón pero también me aplico en tareas defensivas. Espero aportar lo que necesite el equipo en cada momento», ha concluido.