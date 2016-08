Mendilibar: «Los tres puntos han sido muy buenos»

José Luis Mendilibar estaba satisfecho con los tres puntos logrados: «El resultado es muy bueno. Hemos logrado la primera victoria y ahora tenemos quince días para preparar el siguiente partido -será en Granada- con tranquilidad». El máximo responsable del banquillo armero entendía que en la primera mitad el Valencia fue mejor que su equipo, que hubo dos tiempos bien definidos, con una segunda mitad más equilibrada. «En los primeros cuarenta y cinco minutos podíamos haber terminado con un guarismo muy adverso porque ellos han sido mejor que nosotros y han gozado de muchas oportunidades. Realmente hemos estado a merced del Valencia. No cerramos bien las bandas, errores a la hora de fijar las marcas en las áreas, una serie de desajustes que han sido determinantes. En el descanso hemos hablado, he querido que reinara la tranquilidad y ante todo que amarráramos mejor. En el segundo tiempo se ha equilibrado, se ha igualado el partido, aunque hasta el final hemos tenido que sufrir, menos mal que Riesgo ha estado muy bien. El penalti que nos han pitado a favor ha sido aprovechado, en definitiva, que los tres puntos se han quedado en casa en nuestro debut como local ante nuestra afición. Ha sido una de las claves la fortaleza que hemos empleado hasta el final. Es muy difícil ganar en La Liga. En La Coruña no merecimos perder y hoy quizás no hemos merecido ganar. Ellos irán jodidos. La competición es así, lo fundamental es que ya contamos con los tres primeros puntos que son vitales».

Mendilibar es consciente de que hay que sufrir toda la temporada, a la pregunta de si los tres puntos logrados eran claves para tranquilizar, contestaba que «si nada más empezar hay inquietud, no lo entiendo. Nuestro sino va a ser sufrir y pelear hasta el final, desde ya. Ganar al Valencia es importante sobre todo en un día como hoy que ha hecho mucho calor».

El preparador también fue cuestionado por la posible marcha de Enrich al Fulham. El ariete jugó en el transcurso de la segunda mitad. No cambió de discurso con respecto a lo dicho en la víspera del choque. «Hay un desbarajuste de jugadores que van y vienen, que salen y no salen. No entiendo por qué no está el mercado libre toda la temporada. Podemos ir al supermercado todos los días del año, ¿no? Pues aquí lo mismo. Se habla de jugadores que van a salir y de algunos que van a entrar. Esto es una locura. Estamos deseando que llegue el 31 de agosto para centrarnos en lo que tenemos. Igual la próxima semana viene un equipo, te pone el dinero y no tienes nada que hacer. Estoy deseando que llegue el 31 de agosto». La plantilla entrenará hoy en Atxabalpe (Arrasate) a las 10.30 horas y hasta el martes no volverá al trabajo.