La Premier escarba en el Eibar

Al Eibar le está costando más de lo que desearía completar su plantilla y, para colmo, ve cómo otros clubes, especialmente insistentes los provenientes de la Premier League, llegan con sus chequeras preparadas para intentar llevarse a varios de sus jugadores. Ayer el canal británico Sky News informaba sobre una oferta que el Fulham ha realizado a la entidad armera para fichar a Sergi Enrich, pero es que según ha podido saber este periódico, hace solo una semana, en vísperas del estreno liguero en Riazor, otro club inglés, también de la máxima división, estaba dispuesto a depositar en la LFP la cantidad íntegra de la cláusula de Ander Capa, quien sin embargo, rehusó marcharse para quedarse en Ipurua.

Los últimos días del mercado invernal van a ser muy convulsos en los despachos del Eibar, que además de tener que escarbar por todas las esquinas del mercado para tratar de incorporar a los tres jugadores que le faltan para dar por cerrado su plantel, tiene que estar ojo avizor para que no le desarmen el engranaje que ya tiene montado. Y es que además de la ofensiva que han emprendido algunos equipos ingleses para integrar en sus filas a los mencionados Enrich y Capa, la dirección deportiva azulgrana también ha tenido que combatir las embestidas del vecino alavés, que trató de convencer a Jota Peleteiro, aun sabiendo que el jugador está cedido por el Brentford.

Y por si fuera poco, se le escapan jugadores como Sergio León, con el que ya habían alcanzado un principio de acuerdo, pero que el Elche ha preferido vender a Osasuna aunque el jugador salga perdiendo dinero, porque al parecer le resultaba difícil justificar un acuerdo con el Eibar debido al contencioso que ambos clubes tuvieron cuando se produjo el descenso administrativo de los ilicitanos y la consecuente permanencia de los armeros.

¿Cesión de Santos?

Lógicamente, no se acaba el mundo sin el 'pichichi' de Segunda y el Eibar ya ha tornado su mirada hacia otros lares, que en principio podrían apuntar hacia el Málaga, con el que se apunta que la entidad azulgrana está negociando la cesión del delantero uruguayo Michael Santos, que no entra en los planes de Juande Ramos pese a que los boquerones han pagado cuatro millones de euros al River Plate esta misma temporada. El jugador se ha caído de la convocatoria para viajar a Cornellà y no se descarta que salga del club en las próximas horas, aunque el Eibar contempla otras opciones además de la del charrúa.

Para el centro del campo también ha sonado con fuerza el nombre del mediocentro del Girona Pere Pons, e incluso la prensa local asegura que el club albirrojo habría rechazado una oferta de 1,5 millones, aunque el que realmente interesa para fortalecer la medular es el jugador del Granada Fran Rico, que podría aterrizar en Ipurua en los próximos días.

Para reforzar el lateral derecho, a la opción de fichar al defensa del Almería Ximo Navarro también se le suma desde la lejanía el ex lateral del Granada Allan Nyom, actualmente en el Watford.