SD Eibar Las negociaciones siguen en punto muerto Martes, 29 mayo 2018, 08:03

El Eibar y la Real siguen sin dar pasos adelante para alcanzar un acuerdo de renovación de un convenio que lleva dos años sin aplicarse. Las negociaciones se están llevando a cabo al máximo nivel, es decir, entre los presidentes de ambos clubes, pero ahora mismo, según confesó Amaia Gorostiza, están en un punto muerto. La presidenta no quiso ahondar demasiado en este asunto, porque prefiere mostrarse cauta hasta que no haya algún avance relevante que reseñar, pero ayer al menos no quiso dar cuenta de cuáles son las razones que han llevado a que las conversaciones estén paralizadas y sin demasiados visos de solución.

Eso sí, liberó al Eibar de la responsabilidad de este estancamiento, aunque confía en que las negociaciones vuelvan a encauzarse.