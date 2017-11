S.D. Eibar Necesidades para el mercado invernal Fabián Orellana, con la camiseta del Valencia, trata de hacerse con el balón. / EFE El Eibar fichará un central fornido y un mediapunta de corte ofensivo. Orellana, Meré e incluso Albentosa son los nombres que se vinculan al equipo armero, aunque se barajan diferentes alternativas LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Jueves, 9 noviembre 2017, 08:37

El Eibar no es muy amigo de acudir al mercado invernal, pero las circunstancias mandan y ahora se cuentan las horas para que se abra el período de fichajes. Como no podía ser de otra forma, Fran Garagarza y Mendilibar trabajan codo con codo para determinar cuáles son las posiciones a reforzar y los nombres que mejor se adapten a sus necesidades, y aunque aún falta mes y medio para poder incorporar nuevos futbolistas, tienen claro que el equipo necesita al menos un central fornido y un mediapunta polivalente. Solo queda una ficha libre, por lo que parece evidente que Fran Rico se quedará sin la suya, aunque en el club no descartan desprenderse de otro jugador si el técnico estima que necesita aún más refuerzos.

El nombre de Fabián Orellana (San Joaquín, Chile, 1986) es uno de los que está en la agenda del Eibar y, de hecho, su llegada a Ipurua estaba prácticamente acordada con el Valencia hace ya unas semanas. Sin embargo, la prohibición de la Liga para que la entidad azulgrana pudiera cubrir la baja de larga duración de Fran Rico echó al traste la operación, y ahora está por ver si el chileno aguantará en el club ché hasta la apertura del mercado porque el jugador ya ha puesto a su agente a trabajar para que le busque acomodo incluso fuera de España.

Polivalencia

Por eso, la secretaría técnica baraja otras alternativas, aunque valoraban de forma muy positiva la capacidad de Orellana no solo para actuar de manera incisiva como enlace entre los medios y los atacantes, sino también para desbordar por cualquiera de las dos bandas.

Es obvio que tras la marcha de Adrián el Eibar se ha quedado sin mediapuntas natos y Mendilibar suspira por tener uno a su disposición, pero también le preocupa y mucho la debilidad que está mostrando su equipo en defensa y también reclama un central fuerte y de gran envergadura que dote de estabilidad a una línea que se tambalea ante la ausencia de Ramis.

Jorge Meré (Oviedo, 1997) resulta una opción atractiva, pero no solo para el Eibar, sino para muchos equipos de Primera, pero no hay que olvidar que el Colonia, donde apenas ha disputado 269 minutos repartidos en dos encuentros en la Bundesliga y dos en la Europa League, pagó 10 millones de euros al Sporting por su traspaso este mismo verano y que, por lo tanto, será complicado que los alemanes lo cedan a precio de saldo. Su edad también puede ser un problema. Es cierto que ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección española y que el año pasado se sacó un 'master' en sufrimiento con el Sporting, con el que jugó 31 partidos. Pero también es verdad que los gijoneses terminaron perdiendo la categoría precisamente en Ipurua.

Un viejo conocido

Otro de los jugadores que ha sonado de manera insistente es Raúl Albentosa, una de las piezas claves en el ascenso de los armeros a Primera. Pepe Mel le tenía condenado al ostracismo hasta que le dio la titularidad en Ipurua, pero después de la derrota deportivista ante el Girona (1-3), el técnico madrileño fue destituido y su sustituto, Cristobal Parralo, le ha tenido en el banquillo ante el Las Palmas y Atlético sin concederle ni un solo minuto. De ahí que los rumores sobre su deseo de abandonar el Depotivo se hayan reactivado.