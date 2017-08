S.D. Eibar Con la mirada puesta en Málaga Rivera, Bebe y Ramis pugnan con Riesgo por el balón. / M.ASKASIBAR El once que jugó en Zaragoza, con algún retoque, será el inicial que afronte la Liga J.A. REMENTERIA EIBAR. Lunes, 14 agosto 2017, 07:20

Con seis victorias y cuatro derrotas ha finalizado la pretemporada del Eibar, un periodo en el que, como fase preparatorio que es, se ha distinguido por sus dientes de sierra, pero en general la valoración es positiva, especialmente por la positiva adaptación de las incorporaciones, destacando el vallisoletano Alejo que ha sabido aprovechar la baja del lesionado Pedro León. En la despedida de los 'bolos' veraniegos que fue en La Romareda ante el Zaragoza, Alejo tuvo un papel destacado, brilló con luz propia, con desborde y se ha ganado galones para ser un referente en la banda derecha.

Junto a Alejo, otro jugador que puede tener su protagonismo es Jordán, conocedor de la categoría, ha mostrado su saber estar, se despliega con precisión en ataque y se recular a la hora de defender, dos características esenciales, además de su calidad, tiene presencia en la medular y junto a Dani García puede conformar la pareja perfecta para moldear la forma de entender el juego de Mendilibar. Alejo y Jordán componen las pretendidas notas sonoras que pueden hacer que el Eibar tenga ese ritmo que sirva para superar al contrario y hacer gozar a la afición en una Liga que, para el Eibar, comienza el próximo día 21, lunes, en La Rosaleda ante el Málaga.

Diecinueve goles a favor y once en contra, unas cifras, a priori, que revelan un diagnóstico positivo que no oculta una sensación, que ha sido generalizada a lo largo de la pretemporada, de carecer firmeza defensiva. Muchos de los goles encajados han tenido su origen en claras indefiniciones y ausencia de contundencia, lagunas a la hora de contrarrestar el juego estratégico del rival. La verdadera competición, el auténtico examen para el Eibar comienza ante un Málaga que ha sido protagonista de una pretemporada realmente desastrosa y que ha llevado a sus rectores a dudar del proyecto encabezado por Míchel. A lo largo de esta semana, el Eibar trabajará en dos frentes: en el de perfilar el partido inaugural de la Liga en La Rosaleda y en seguir en labor de fichar una defensa y en liberar la plantilla. La posibles salidas de Juncá, Nano y Elgezabal están sobre la mesa. Estos días no dejan de ser cruciales por estas razones. Juncá y Nano han protagonizado una pretemporada discreta, sin contenido alguno, mediatizados por las lesiones, mientras que el central Elgezal ha jugado sus partidos, lo hizo en Zaragoza con buena nota, pero la dirección deportiva es partidaria de cederlo para que vaya madurando, aunque las circunstancias puede que obliguen a que el barakaldés entre a formar parte de la plantilla. En Tenerife y Girona suspiran por los servicios de Nano y Juncá, respectivamente.

Mañana la plantilla está citada en Atxabalpe para iniciar la preparación del primer choque liguero frente al Málaga. Mendilibar cuenta con el grueso de los jugadores que se perfilan como claves para iniciar la competición. El delantero Enrich no ha viajado ni a Pamplona ni Zaragoza por precaución, pero ha trabajado en Ipurua para estar a punto. El once que salió en La Romareda será básicamente el más similar al que inicie la Liga.