5,9 millones de euros en fichajes del Eibar frente a los 65 del Sevilla

EIBAR. Lunes, 4 septiembre 2017

El Eibar rinde visita este sábado (18.30 horas) al Sevilla. Si nos atenemos a la historia de David y Goliat, en versión moderna y futbolera nos atrevemos hacer una metáfora del duelo entre armeros y sevillanos. Si nos fijamos en el gasto realizado por ambos clubes este verano a la hora de confeccionar sus respectivas plantillas, la diferencia es extraordinariamente exagerada.

El Sevilla ha rozado los 65 millones de euros. Y eso que no le ha llegado un tercer delantero y ha optado por un lateral izquierdo (Carole) de bajo coste. Esta cifra supone un récord absoluto en la entidad nervionense. Ha superado con creces sus planificaciones estivales realizadas hasta la fecha. Un montante económico extraordinario bajo la actual dirección deportiva de Oscar Arias.

Si la entidad sevillana ha afrontado tal coste, los recursos empleados por el Eibar son realmente austeros. Diez veces menos que los sevillanos. Literalmente podemos calificarlo como un absoluto abismo el que separa la política financiera de ambas entidades. Se supone que, a priori, también en su política deportiva. La dirección técnica azulgrana ha desembolsado en números redondos 5,9 millones de euros en las siete contrataciones que ha llevado a cabo. Su apuesta más fuerte ha sido la del portugués Paulo Oliveira (se acerca a 4 millones), procedente del Sporting de Lisboa. El central se ha convertido en la compra más cara protagonizada por el Eibar.

La pasada temporada el Eibar desembolsó 8,6; en las dos últimas ha recibido 17,2 millones

Por el centrocampista Jordán ha abonado al Espanyol (1 millón, más derecho de tanteo y el 20% de los derechos federativos). Es un jugador del que se espera mucho. Quizá le falte un grado más experiencia, pero goza de una calidad que le otorga un amplio abanico de posibilidades. Las urgencias llevaron a contratar al portero Marco Dmitrovic (600.000 euros que pueden subir, según objetivos, a 800.000). La grave lesión de Yoel, en vísperas de iniciarse la pretemporada, supuso la rápida contratación del internacional serbio. El Eibar abonó esa cifra al Alcorcón, club con el que tiene buena relación.

Buscar un sustituto a futuro para Pedro León era una de las máximas de los responsables armeros. El elegido fue Iván Alejo. Su papel en el Alcorcón no pasó desapercibido, su destacada temporada hizo que fuera fichado por 300.00 euros, una cifra irrisoria en los números que se mueve el mercado en otros lares. Lo sustancial en el Eibar es su política de gasto. Lima hasta lo extremo. No se sale de su guión. Apuesta por futuros a coste bajo y los resultados le han ido francamente bien hasta el momento. Una vez más, el Eibar será uno de los clubes que menos habrá desembolsado. Y en este contexto es ineludible reseñar que tres jugadores han venido libres de cargas: el central Lombán, el delantero Charles y el lateral izquierdo Cote. Granada, Málaga y Oporto han sido sus últimos equipos antes de recalar en el plantel que dirige Mendilibar. Pero no se puede pasar por alto que las arcas de Ipurua recibieron este verano 12 millones procedentes de la cláusula de rescisión del defensa Leujene, fichado por el Newcastle de Rafa Benítez. La pasada temporada, el club gastó 8,65 millones. En el cómputo global en las dos últimas campañas ha ingresado 17.2 millones de las cláusulas de Leujene (12) y Keko (5,2).

Sevilla, trece fichajes

El Sevilla ha realizado nueve fichajes. La apuesta más fuerte ha sido la de Luis Muriel. Es el fichaje más costoso de la historia del Sevilla tras haberse cerrado la operación en unos 20 millones. La de Kjaer (12,5 más variables) también ha supuesto un desembolso muy importante, hasta el punto de que el danés es el defensa más caro que ha vestido la camiseta blanquirroja. Por Banega y Nolito, tres jugadores contrastados y con salarios muy altos, el Sevilla ha pagado alrededor de nueve millones por cada uno de ellos, mientras que los traspasos de Guido Pizarro y Corchia se pactaron en seis y cinco millones respectivamente. Curiosamente, los movimientos más modestos han llegado en la recta final del mercado, cuando se presuponía que la clasificación para la fase de grupos de la Champions League iba a permitir un último esfuerzo económico. Son los casos de Carole y Geis, que han aterrizado en Nervión en calidad de cedidos. Por el préstamo del francés, el Sevilla abonará al Galatasaray 350.000 euros, mientras que por la de Geis compensará al Schalke 04 con unos dos millones. En total, el gasto estival ha sido de 63,85 millones.

Los armeros han realizado siete fichajes, tres de ellos han llegado libres

El delantero Jesús Navas, un icono del sevillismo, ha llegado libre del Manchester City, pero su nómina es equiparable a la que cobra en el club inglés. El Sevilla es el segundo equipo español que más dinero ha destinado a reforzar su plantilla en este periodo estival, sólo superado por el Barcelona (192,50 millones) y por encima de todos los demás, incluido el mismísimo Real Madrid (46,50). Obviamente, también ha influido que ha recaudado más de 70 millones en ventas, una de ellas la de Vitolo.