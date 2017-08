Míchel: «El Eibar es un equipo recocido y reconocible»

Míchel González ha llegado al partido inugual con su plantilla sin reconstruir del todo y, por tanto, sin que se hayan cerrado los fichajes que él deseaba, pero el madrileño prefiere morderse la lengua. No quiere que eso sirva de justificación, no al menos en este primer partido ante los eibarreses. «Creo que estamos preparados de sobra para no poner excusas».

Pese a que no duda de que el Eibar plantará batalla, está convencido del buen nivel de su grupo. «En Primera División todos los equipos te ponen en dificultades, pero el Eibar más, y estamos absolutamente preparados y sin excusas. Creemos que el equipo ha trabajado lo suficientemente bien y está suficientemente armado para empezar con buenos resultados».

Él mejor que nadie sabe de lo que es capaz el conjunto de Mendilibar, porque lo ha visto con sus propios ojos. «El Eibar es un equipo reconocido y reconocible. Tiene a un entrenador de gran sensatez. Cuando juegas contra equipos como el Eibar, honestos y dignos, significa que todas sus virtudes las llevan hasta el final. Será un equipo incómodo para todos».

Pero más que lo que pensaba de los armeros, a la prensa local le interesaba saber su opinión tras la crisis que el propietario del club blanquiazul, Abdullah Al-Thani, ha abierto a través de Twitter con el director deportivo, Francesc Arnau. Pero Míchel no avivó la llama. Se limitó a decir que «la parcela técnica es la única en la que soy el máximo responsable y espero que nadie intente meterse. Me compete dar energía y no me gusta dirigir a un equipo en las redes sociales, sí en el campo».