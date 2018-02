SD Eibar Mendilibar: «No podemos regalar nada al Villarreal» Mendilibar, durante una rueda de prensa. / MORQUECHO El técnico del Eibar quiere cambiar la dinámica después de dos derrotas consecutivas ante el Barça y Celta J.A.REMENTERÍA Eibar Martes, 27 febrero 2018, 15:52

El Eibar recibe este miércoles a las 21.30 horas en Ipurua al Villarreal. Será un partido ante un rival que quiere meterse en la Europa League y que considera al conjunto armero un rival directo en la pugna por uno de los puestos continentales. La distancia que el cuadro castellonense tiene con respecto a los armeros es de seis puntos. José Luis Mendilibar ha asegurado que «no podemos regalar nada al Villarreal, hay que morderles, estar encima y que no jueguen cómodos».

El entrenador armero, que ha convocado a todos los jugadores que tiene disponibles (son baja por lesión Fran Rico, Sergi Enrich e Iván Ramis), ha anunciado que hará rotaciones teniendo en cuenta los tres partidos que se juegan en una semana. Este sábado juega en Riazor ante el Dépor.

«Va a haber unas cuantas rotaciones. Creo que necesitamos recuperar, descansar y estar al cien por cien para poder jugar. Este partido vienes con un día de descanso, pero luego para el siguiente se van acumulando los esfuerzos y cuesta más», ha señalado.

«El partido de Villarreal creo que fue el peor que jugamos esta temporada, en el que fuimos incapaces de hacer nada. Nos metieron tres, fuimos incapaces de crear peligro, nos movieron bien e hicieron su fútbol. Ellos no están tan bien como entonces y nosotros estamos bastante mejor que entonces. Esperamos que sea un partido completamente diferente a aquel, que tengamos nuestras ocasiones de ganar y seamos nosotros los que juguemos», apunta el responsable del banquillo de Ipurua.

Mendilibar confía en cambiar la dinámica de resultados después de dos derrotas consecutivas ante el Barcelona y Celta. «Hemos perdido dos, pero son partidos complicados. No estamos mal de cabeza, estamos bien, el equipo sabe que ha hecho cosas muy buenas. No tiene nada que ver la mala racha de la primera vuelta y espero que podamos seguir en la misma línea de juego que llevamos, pero con mejor resultado. Contra el Barcelona lo hicimos todo, pero no acertamos. Tuvimos ocasiones y no es fácil tenerlas contra el Barcelona. Es difícil estar mejor que como estuvimos contra el Barça. En el partido contra el Celta vimos que no tenemos que conformarnos con el 0-0; tenemos que seguir con nuestro juego. Si nos vamos un poco atrás, normalmente no sabemos defender bien. Defendemos mejor yendo para adelante y jugando en su terreno. Si el balón está lejos de nuestra área, mejor».

Mendilibar considera que el Eibar podrá asegurar la permanencia con una victoria más. «Viendo que a los de abajo les cuesta ganar, con tres puntos más creo que estaríamos libres. Si tenemos mañana ese premio iremos pensando en cada partido, sin bajar los brazos, cumpliendo objetivos semanales más que a largo plazo. En mí tiene que estar que el equipo no se relaje una vez cumplido el objetivo principal del club».