S.D. Eibar Mendilibar: «Vamos a jugar de tú a tú y no podremos descuidarnos ni un segundo» Ramis o Lombán podrían suplir la baja del central Arbilla J.A. REMENTERIA Viernes, 12 enero 2018, 19:06

El Eibar va a jugar de tú a tú al At.de Madrid este sábado en Ipurua a partir de las 18.30 horas. Los dos equipos están en forma y Mendilibar es claro en sus manifestaciones: «Para ellos competir es luchar hasta el final, rara vez regalan nada. Por tanto, nosotros debemos estar concentrados desde el primer segundo hasta el último. Es un equipo que no se pone nervioso, no tiene prisa, es persistente en todo el partido. No vamos a perder la cara, vamos con la idea de luchar».

El entrenador armero admite que su equipo está bien: «Nosotros nos encontramos en buen estado, ellos también, pero estamos para competir, aunque algún día se puede tropezar. La pasada semana jugamos en Las Palmas y no jugamos un buen partido, quizá el peor del último tramo pero ganamos, a veces ocurre. Jugaremos como siempre lo hacemos, no vamos a cambiar nada, pero es obvio que no podemos bajar la guardia. No podemos regalar nada. Hoy hemos empezado a entrenar mal, un grupo ha empezado de puñetera pena la primera posesión y ya les he dicho a mis jugadores que si nos descuidamos en diez minutos nos meten tres y nos vamos a casa».

En las filas eibarreses es baja el central Arbilla, por tarjetas. La duda está en saber quién suplirá su vacante, si Ramis o Lombán. Están citados Riesgo, Dimitrovic, Capa, Ramis, Lombán, Paulo, Cote, Escalante, Dani, Jordán, Diop, Inui, Rubén Peña, Alejo, Kike García, Enrich, Charles y Orellana.