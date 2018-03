SD Eibar Mendilibar: «No hemos hecho suficiente para ganar, el punto es bueno» Mendilibar lamenta no haber sacado provecho a jugar con uno más en la segunda parte: «No somos un equipo que podamos abrir latas y esta era dura» DV Sábado, 3 marzo 2018, 22:23

José Luis Mendilibar confesó que su equipo no hizo «lo suficiente para ganar» y dio «por bueno el punto». Entendió que en la primera media hora el Deportivo estuvo mejor que su equipo, se pudo poner con 2-0, pero, tras la expulsión en el minuto 39 de Maksym Koval, con toda la segunda parte por delante, le hubiera gustado haber hecho algo más. «Ha sido un partido raro. De inicio han tenido las ocasiones claras, no han acertado o nuestro portero ha estado bien, hemos acertado en una contra, luego nos empatan, ha llegado la expulsión y no hemos generado en el segundo tiempo. Hemos tenido el balón, hemos jugado cerca del área, pero no hemos sido capaces de hacer un centro bueno, de crear superioridades y el empate lo tenemos que dar como justo. El punto está bien».

Confesó Mendilibar que estaba contrariado por cómo se había desarrollado la segunda parte. «Sabíamos que iba a ser difícil. Ha sido como un partido de balonmano, con ellos encerrados y nosotros moviendo el balón de lado a lado. No hemos sido capaces de filtrar ningún pase, no hemos centrado un buen balón y cuando lo hemos hecho, el delantero estaba fuera de la situación de remate. Se te queda cara de tonto, aunque, insisto, hay que tener en cuenta que en la primera media hora ellos han tenido sus opciones. Al final del partido dices: ‘¿Cuántas ocasiones has hecho?’ Nada. No somos un equipo que podamos abrir latas y esta era dura».

El técnico del Eibar vio dos partes claramente diferenciadas: «La primera media hora ha sido de ellos, las ocasiones han sido del Deportivo y nosotros no hemos sido capaces de parar. Era un fútbol de balón largo a los dos delanteros suyos y eso les valía para hacernos daño. Nuestros laterales no han ayudado a los centrales en esa media hora y nos han hecho mucho daño. Con la expulsión del portero, ellos se han decidido a mantener el punto porque ya se sabe que librarse de la categoría es un punto arriba o abajo, han preferido no arriesgar en lugar de ir a los tres puntos». Le preguntaron qué opinión le merecen los diferentes cambios de entrenador que se han producido en los banquillos. «Es complicado. Somos los monos de feria. A mí también me han echado en la tercera, en la octava y en la décima jornada. Es lo más fácil, ni haciendo el cambio significa que vayas a acertar. Es un cara y cruz».

La entrada de Muntari

A Mendilibar se le vio hablando con su homólogo Seedorf en un momento del partido, cuando Diop recibió una entrada de Muntari. «Me quejaba por esa falta porque era merecedora de tarjeta. Ya se sabe lo que pasa en estos casos con la gente de color, son compadres, se dan la mano y parece que se arregla todo, pero no es así. Ha sido una entrada muy dura».