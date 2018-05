S.D. Eibar José Luis Mendilibar: «He renovado por el S.D. Eibar porque aún podemos hacer cosas buenas, pero igual es mi último año» José Luis Mendilibar, técnico del S.D.Eibar, durante la entrevista. / MORQUECHO Entrenador del Eibar Mantener la base del S.D. Eibar de esta campaña le ha convencido para quedarse, pero Mendilibar es consciente de que «esto no es para siempre» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 25 mayo 2018, 07:09

Mientras la plantilla está ya inmersa en sus merecidas vacaciones, José Luis Mendilibar sigue trabajando en la confección de la próxima temporada del Eibar. Le costó más de lo previsto dar el sí a la renovación con el club, con el que firmó por un año con opción de ampliarlo otro más en caso de permanencia, aunque la entidad armera le ofreció tres. Avanza que con los jugadores que se quedan «todavía podemos hacer cosas buenas» la próxima temporada. Eso sí, avisa de que su estancia en el equipo «no es para siempre» y no descarta que el próximo curso sea el último.

- El Eibar ha terminado con tres puntos menos que el año pasado, pero un puesto por encima. El listón está cada vez más alto...

- El listón tiene que ser el mismo, mantener la categoría. De ahí no puede pasar. En esta Liga hay dos o tres equipos que juegan para ganar la Liga, otros cuatro o cinco para entrar en Europa y el resto estamos en la misma bolsa. Este año, los tres equipos que han bajado lo han hecho muy pronto y eso ha hecho que los demás hayamos estado mucho más tranquilos.

- Primer equipo vasco. ¿Qué valor le otorga a ese título honorífico?

-Hemos sido el primer equipo de los cuatro representantes y eso siempre está bien. Quizás hayamos sido los que menos puntos hemos sacado en los enfrentamientos entre nosotros, pero al final hemos sido los más regulares. Prefiero quedar el octavo y que alguno de ellos quede por delante, que ser noveno y ser el primero. En cualquier caso, esto quedará para la historia y espero que se pueda repetir más veces.

- Europa ya no se ve como algo utópico, ¿no?.

- Si haces una muy buena temporada puedes optar, pero hace falta que algunos de los que tengan que estar peleando arriba fallen. Pero el objetivo debe ser siempre la salvación.

- Otro año más que ha estirado la goma a la hora de renovar. ¿Por qué le cuesta tanto?

- A no ser que firmes para muchos años, estás pendiente del equipo, de los resultados y no tanto de ti.

- Ya, pero la permanencia se certificó muy pronto...

- En las negociaciones no estás hablando todos los días. Hablas una semana y luego igual hasta dos semanas después no vuelves a hablar.

- ¿Estaba pendiente de alguna otra oferta? ¿del Athletic, por ejemplo?

- No, en absoluto. Si me sale algo y creo que es mejor para mí, lo valoro, pero yo estoy a gusto aquí. Me habéis tratado todos muy bien, el club, la afición, vosotros los medios... Sé que esto no es para siempre, porque llegará un momento malo en el que si no te vas, te echan, pero he pensado que ahora, por el grupo que se queda de jugadores, que es muy amplio respecto a esta temporada, todavía podemos hacer cosas buenas. La temporada que viene, entre los que se vayan, los que se jubilen, pues igual pienso que puede ser el último año.

- Cuatro años es lo máximo que ha durado en otros clubes...

- Es mi récord mundial. Jajaja.

- ¿Qué ha pasado para que Jovanovic no haya ni debutado?

- Es fácil. Cuando llegó el equipo estaba muy bien. Jugaban Ramis y Arbilla, que había metido un par de goles. Luego se recuperó Paulo. En ningún momento jugó un cuarto central en ese tramo.

- Pero hasta Yoel y Riesgo han tenido el partido del honor para no quedarse en blanco, y él se ha ido sin debutar...

- Le costó adaptarse, no sé si al Eibar o a sus compañeros. Estaba cedido, vio que no jugaba y que iba a ser imposible que siguiera aquí la temporada que viene, y se abandonó. Yo sí quería meterle en un momento determinado para que jugara, pero siempre digo que yo no regalo nada.

- La próxima temporada no estarán ni Dani García ni Capa. Se dice que no hay imprescindibles, pero la ausencia del capitán ha pesado siempre en este equipo.

- Yo no miraría tanto a los resultados que hemos logrado sin él, sino a que ha sido el capitán en estos últimos años, la fuerza que transmite a sus compañeros, su capacidad de hacer que todos se sientan como en casa... A Dani se le ha tenido un respeto, no porque sea el capitán sino porque se lo ha ganado. Y eso sí que lo vamos a notar. En el campo ha sido un buen jugador, al igual que Capa, pero creo que se ha quedado gente que ahí sí le puede sustituir, como Pape Diop, Joan y Gonzalo, que han estado muy bien. Pero en lo que sí va a notar su ausencia el cuerpo técnico es en el vestuario.

- Ramis se antoja el elegido para coger el testigo...

- Puede ser.

- Hablando de veteranos, Pedro León, Orellana, Charles, el propio Ramis... El equipo cuenta con muchos treintañeros y eso quizás alimente esa teoría que dice que no confía demasiado en los jóvenes.

- Vuelvo a insistir en que no regalo nada, se lo tienen que ganar en el campo. Tenemos a Iván Alejo, que ha jugado 22 partidos viniendo con 23 años de Segunda, donde no era titular indiscutible en el Alcorcón, que casi bajó. Eso no quiere decir que no sea amigo de los jóvenes. Soy amigo del joven bueno, del joven que tira. Conmigo han debutado más jugadores que juveniles con el Vitoria, por ejemplo. Siempre hemos echado mano, sin ningún miedo, de gente de abajo para entrenar, para jugar como titulares eliminatorias de Copa o cuando han hecho falta en Liga. No tengo miedo, pero ellos tienen que dar el paso adelante. Joan Jordán lo ha hecho. Ha jugado más como titular que como suplente. Si vienen jóvenes buenos seguro que juegan.

- ¿Tiene arreglo lo de Alejo después de lo que pasó en Girona?

- Yo creo que sí. Es normal que se sienta dolido, pero no es la primera vez que he hecho eso y después el jugador ha sido titular.

- De 22 partidos, 14 como titular, y solo uno completo...

- Ha jugado un montón de minutos, seguro que más de mil. Todo tiene arreglo, aunque no creo que se haya roto nada. Le he seguido dando confianza. Jugó como titular en el último partido. No es la primera vez que lo hago y espero que no sea la última. Para ser futbolista de Primera te lo tienes que ganar tú y eso es aprendizaje para él. En ese momento se le dio más importancia a que él estuviera llorando que al partido, que ganamos 4-1.

Un máximo de 23 jugadores

- Bebé, Gálvez, Nano y Rivera. Cedidos que tienen que retornar porque tienen contrato.

- Si no hay nada nuevo tienen que volver y empezar una pretemporada nueva. Si me convencen para que se puedan quedar no habrá inconveniente para que se queden.

- Elgezabal, Pere Milla, Hervías y Calavera también vuelven. Tendría casi todas las fichas cubiertas.

- Tenemos 24 jugadores con contrato, contando a cedidos y fidelizados. Y aún tendremos que fichar a alguien. Supongo que empezaremos el verano con 26 o 27. Después llegará la pelea para que se queden 22-23. Todavía nos pueden quitar algún jugador. Hay mes y medio de vacaciones, un Mundial de por medio...Habrá que esperar.

-¿Qué va a pedir?

-Todo está bastante claro. Necesitamos un mediocentro, probablemente un central en función de lo que pase con Gálvez, un lateral izquierdo y probablemente un delantero más, porque este año con la lesión de Sergi Enrich nos ha costado, porque estábamos acostumbrados a jugar con dos y no teníamos a nadie en la recámara. Lo que está claro es que no quiero una plantilla de más de 22-23. Más me parece excesivo.

- Inui le abandona...

- Pero creo que es algo bueno para el Eibar. Que clubes que van a competir en Europa quieran jugadores que tienes tú es bueno. Tenemos que andar más vivos a la hora de renovarles, al menos para sacar algo de dinero y que no se vayan de vacío. Al final es la ley del mercado. Estamos contentísimos de cómo ha estado con nosotros. Es un jugador que no entendía ni papa cuando llegó, que ahora tampoco habla el idioma, pero el fútbol sí. Es de los mejores jugadores que he tenido, de los que mejor ha entendido mi percepción del fútbol.

- Quizás el mayor descubrimiento haya sido Dmitrovic. Hay muchos gallos en la portería...

- Se lesionó Yoel y vino Dmitrovic, que no estaba pensado que jugara. Pero en pretemporada compitió muy bien, Asier no estuvo tan acertado y Marko se hizo con el puesto. Esta pretemporada los tres empezarán de cero. Tendrán varios partidos para luchar por la titularidad. No va a partir Marko porque haya sido titular este año. El año pasado lo fue Yoel y el anterior Asier. En tres años he jugado con tres porteros. A ver qué pasa el que viene. Marko va a tener el escaparate del Mundial y quizás venga algún equipo a por él. Nos haría daño, pero tenemos otros dos porteros de garantías y su venta ayudaría a que pudiéramos fichar.

-¿Qué hay de la pretemporada?

-Empezaremos el 9 y 10 de julio con los reconocimientos y el 11, a entrenar. Iremos a Austria, porque si nos ha ido bien, para qué cambiar.