S.D. Eibar Mendilibar rechaza los tres años que le ofrecía el S.D. Eibar y renueva por uno José Luis Mendilibar, en un entrenamiento. / FÉLIX MORQUECHO El técnico y sus ayudantes cumplirán su cuarta temporada en el banquillo del S.D.Eibar. Satisfacción en el club por el acuerdo, aunque sus dirigentes habrían preferido sellarlo con mayor rapidez y para más tiempo LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Jueves, 3 mayo 2018, 07:26

José Luis Mendilibar dijo hace meses que resolvería su futuro en mayo y así ha sido. El entrenador del Eibar se decidió finalmente ayer a firmar su continuidad al frente del banquillo armero. Pero fiel a sus costumbres, solo ha aceptado uno de los tres años que le ofrecía el club armero. El acuerdo que tanto le ha costado rubricar incluye al menos la opción de ampliar el contrato hasta 2020 en caso de sellar la permanencia, aunque tanto la tardanza en responder como que se haya decantado a comprometerse por solo una campaña ha causado cierta sorpresa en la cúpula del club. Junto a él continuarán Iñaki Bea, Toni Ruiz, Josu Anunzita y Andoni Azkargorta, que de esta forma cumplirán su cuarta temporada al frente del equipo armero, todas ellas en la máxima categoría.

Con el fin de reconocer la gran labor llevada a cabo por el de Zaldibar, el Eibar quiso hacer un esfuerzo más allá del económico para apostar por una unión duradera que permitiera ir diseñando un proyecto de futuro en el que él llevara la voz cantante junto a Fran Garagarza. Aunque más limitados en el tiempo, esos planes se mantienen puesto que además de una sustancial mejora de su contrato se le concede la potestad de decidir junto al director deportivo todos los fichajes a realizar. Así, se pretende evitar que se repitan casos como el de Vukasin Jovanovic, jugador llegado el último día del mercado invernal de la mano de Garagarza y que podría retornar al Girondins de Burdeos sin haber dispuesto de un solo minuto.

Se pone fin así a los continuos rumores que durante parte de la campaña apuntaron a una posible marcha del preparador vizcaíno. Chascarrillos engordados por un silencio que generó notable inquietud, especialmente cuando se le situó en la órbita del Athletic e incluso también de la Real Sociedad, aunque en ninguno de los casos existieron ofertas en firme. No fueron las únicos cantos de sirena que llegaron a Ipurua, pero nadie ha conseguido moverle de Eibar.

Felices y en casa

Porque se siente en casa y es feliz, tal como aseguró poco después de que el club hiciera oficial su ansiada renovación. «Hemos decidido quedarnos porque estamos a gusto y felices aquí, y porque entiendo que el club también lo está. Estamos en casa y así lo sentimos por todo el apoyo que recibimos. Sé que cuando estás varios años seguidos, el riesgo de que te echen es mayor. Pero tenemos confianza en que las cosas salgan bien», declaró en una entrevista realizada por el servicio de comunicación del Eibar.

José Luis Mendilibar DNI Nació en Zaldibar el 14 de marzo de 1961. Tiene 57 años. Inicios Se estrenó en 2002 en Lanzarote, al que entrenó hasta que el Eibar lo fichó en el 2004. Del Eibar a Primera En 2004-05 se quedó a un paso de llevar al cuadro armero a Primera, pero se le abrieron las puertas del Athletic, donde solo aguantó 9 jornadas. Consolidación Tras dejar huella en el Valladolid (06-10), Osasuna (11-13) y algo menos en el Levante (ocho jornadas), regresó al Eibar para suplir a Gaizka Garitano.

En ella avanzó también que la permencia debe ser el único objetivo que se marque la entidad azulgrana para la próxima campaña. «Parece que cada año hay que hacerlo mejor, pero es difícil. Nuestro objetivo debe ser mantenernos en Primera. A poder ser, con la tranquilidad de este año para evitar nervios, pero conscientes de que el peligro de bajar está ahí».

Un lustro en dos épocas

Resulta difícil imaginar un Eibar sin Mendilibar y, por lo que se ve, también el técnico entiende complicado verse en otro equipo que no sea al azulgrana, al que dirigirá por cuarta temporada consecutiva. En realidad, completará un lustro como entrenador, dividido en dos épocas a cada cual más gloriosa. En estos lares nadie olvida que la primera vez que el de Zaldibar aterrizó en Ipurua, procedente del Lanzarote, estuvo a punto de conducir al equipo armero a Primera, en una época en la que llegar a la élite no era más que un sueño utópico.

Iñaki Bea, Toni Ruiz, Josu Anuzita y Andoni Azkargorta continúan con el de Zaldibar

Mendilibar tendrá la potestad de decidir todos los fichajes junto a Fran Garagarza

El Eibar se quedó a un solo paso, pero a él se le abrieron de par en par las puertas de la máxima división gracias a la llamada del Athletic, en cuyas categorías inferiores había hecho sus primeros pinitos como entrenador. No fue el debut soñado porque no le dieron más que nueve jornadas de margen que no logró superar.

Se fue tocado, pero resurgió en el Valladolid, al que ascendió a Primera en 2006, consiguiendo además el récord de puntuación. Posteriormente vivió la emoción de salvar en tres ocasiones a Osasuna y sufrió una nueva decepción en el Levante antes de consolidarse en el Eibar, donde firmó un decimocuarto puesto en su primer año, la décima plaza en la pasada campaña y una plácida permanencia en la actual.