S.D. Eibar Mendilibar sale victorioso en los tres duelos al frente del Eibar ante Paco Jémez Enrich y Escalante presionan al canario Tana en el partido disputado la temporada pasada en el campo de Ipurua

Los duelos más recientes entre los técnicos José Mendilibar y Paco Jémez han sonreído al preparador armero. Estos enfrentamientos han sido con el Rayo y Granada, en ambos casos en Primera División.

En al campaña 15/16 el Rayo del actual entrenador de Las Palmas perdió en Ipurua con gol en propia puerta del central Diego Llorente y en Vallecas empataron 1-1 con gol de Escalante por parte azulgrana. Después en la temporada 16/17, José Luis Mendilibar volvió a ganar a Paco Jémez en Granada, fue con un 1-2 con tantos de Pedro León y Sergi Enrich por la escuadra eibarresa, jornadas después Jémez fue cesado como técnico del conjunto andaluz, tras sumar solo 2 puntos en los 6 primeros partidos de Liga. Ahora vuelven a verse las caras estos dos técnicos, con la diferencia que Mendilibar se mantiene y el cordobés antes de recalar la pasada semana en Las Palmas ha estado en el Cruz Azul de la Primera División de México.

Sobre el rival de mañana, Mendilibar ha señalado que «les vimos jugar en Copa contra el Valencia. Conocemos a Paco Jémez como entrenador, sabemos lo que pide a sus equipos, pero no sabemos si en el tiempo que lleva puede exigirles tanto como suele hacerlo a sus jugadores y equipos. Su idea es siempre dar la cara, sacar el balón jugado y apretar arriba, pero no sé si le habrá dado tiempo para poder hacer eso». Al técnico armero le preocupa más su equipo que los rivales, y lo ha dejado claro, «no me voy a preocupar demasiado de ellos, lo mismo que no creo que ellos estén preocupados por nosotros. Vamos a ir a hacer nuestro partido, sin depender tanto del rival».

Mendilibar se muestra tranquilo y recalca que «anímicamente estamos bien. Terminamos bien el año. Hemos entrenado bien desde la vuelta de vacaciones, la gente está contenta, a gusto, y es lo que pides, terminar los entrenamientos satisfechos. Habrá que ver si lo que hacemos en el entrenamiento lo hacemos el sábado», ha añadido.

En la historia de Paco Jémez sí hay un triunfo estando al frente del Rayo contra el Eibar, sucedió en Ipurua en la primera comparecencia de los armeros en la máxima categoría que cayeron por 1-2, el entonces preparador eibarrés era Gaizka Garitano, mientras que en esa misma temporada el Eibar venció 2-3 en Vallecas dejando contrariado a Paco Jémez.