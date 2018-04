SD Eibar Mendilibar reconoce conversaciones con el Eibar, pero asegura no tener nada firmado Mendilibar, durante una rueda de prensa. / MORQUECHO El técnico del Eibar destaca que el Alavés, su próximo rival, ha sufrido una gran metamorfosis J.A. REMENTERÍA Viernes, 13 abril 2018, 18:17

El Eibar recibe este domingo a las 12.00 horas al Alavés, un derbi interesante con dos equipos con aspiraciones distintas. El Eibar llega con la idea de romper su racha de las últimas cinco jornadas sin ganar ante un Alavés que quiere vencer para asegurar la permanencia.

«Ellos están bien, llevan una buena trayectoria con el nuevo entrenador. Es un equipo que hace daño en todas las líneas, creen en lo que hacen y se nota. Cuando fuimos allí defendían pero tenían dificultad en el ataque. Ahora juegan de otra manera. El Alavés está haciendo bien las cosas, nada tiene que ver al que visitamos. Es un partido atractivo. Va a ser difícil«, ha señalado Mendilibar.

«Creo que el Alavés está salvado, no pienso que los que venga por atrás les adelanten. Nuestro objetivo de superar los 54 puntos de la pasada temporada lo vamos a tener complicado. Vamos a intentar sumar los mayores puntos y competir cada partido«, ha matizado el técnico.

Mendilibar tiene un solo delantero y sobre la baja de Enrich ha señalado que espera que juegue algún partido en lo que resta de temporada.

Sobre su futuro, José Luis Mendilibar ha confesado que aún no tiene nada hecho con el Eibar, pero sí reconoció estar hablando. «Cada semana van saliendo cosas, y sí, yo cada vez que comparezco digo que no hay nada hecho y resulta que se sale afirmando que ya está hecho. Igual alguien tiene información más veraz que yo. Ya hablan del tiempo y que hayun acuerdo. Cierto es que estamos hablando, y seguiremos hablando, pero solo puedo decir que no está hecho. Siempre he respetado en los equipos que he estado decirles lo que hay, es decir, si he tenido o no oferta de otro club, y en eso no voy a cambiar«, ha concluido.