S.D. Eibar Mendilibar no quiere que la historia se repita y Unzué sí

El 0-4 que el Celta firmó el pasado 24 de septiembre fue uno de los golpes más duros que se recuerdan en la corta pero intensa andadura del Eibar en esta categoría. No hay ánimo de revancha en el equipo armero, pero sí un deseo de demostrar que han aprendido de los errores. «Creo que es bueno que volvamos a jugar contra ellos para no cometer los mismos errores», aunque asegura que «pese a que el rival es el mismo, el partido no lo será».

En cambio, a su colega en el vestuario celeste le encantaría que la historia copera de hoy tuviera el mismo desenlace que en el choque copero de hace un mes. «Espero que el resultado no difiera demasiado», bromeó Unzué, aunque acto seguido añadió que «el Eibar es un equipo agresivo y muy solidario que viene de una racha de resultados que no es tan positiva, pero que quizás eso le hace más temible».

Solidaridad en Ipurua

La solidaridad también tendrá un hueco importante en este partido. Desde que el Eibar anunció hace unos días que donaría la totalidad de la recaudación para ayudar a los afectados por los fuegos que asolaron Galicia, son muchas las muestras de agradecimiento y cariño que ha recibido. Para empezar el del Celta, que ha decidido rechazar las invitaciones que iba a remitir la entidad armera y en su lugar ha decidido adquirirlas. Hay entradas solidarias disponibles para los que no acudan al partido.