Mendilibar: «El principal y único objetivo es la permanencia»

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado este sábado que "el principal y único objetivo del club es la permanencia".

Mendilibar ha ofrecido su primera rueda de prensa de la temporada con la vista puesta ya en el partido que enfrentará el próximo lunes al Málaga y al Eibar en La Rosaleda. El técnico armero ha afirmado que su equipo está listo para arrancar el curso. "Tenemos ganas. Ha llegado el día y creo que estamos preparados. Pese a las lesiones, la base es buena", añadió.

Mendilibar ha reconocido que durante la pretemporada ha habido "cosas buenas y malas" pero ha subrayado que "lo bueno es que los errores se cometan entonces, antes de empezar el campeonato".

Eso sí, al ser preguntado por el objetivo de su equipo, que ha terminado la pasada temporada en la décima posición, Mendilibar se mostró rotundo.

"El principal y único objetivo del club es la permanencia. Hay un ramillete de 10 o 12 equipos que lo mismo pueden acabar en el décimo puesto como descender, y estamos entre ellos. No hace falta mucho para caer a los puestos bajos de la tabla, y luego resulta muy difícil remontar. Por eso insisto en que el objetivo único debe ser la permanencia", ha recalcado.

En cuanto a los rumores que apuntan a una posible salida de Sergi Enrich, el técnico ha dicho que no tiene "ningún miedo", que ha hablado varias veces con el jugador y que él mismo le ha "tranquilizado". "Ya existieron rumores en el mercado invernal, y Enrich renovó. En ese sentido estoy tranquilo", zanjó.

Más le preocupan las lesiones. De hecho, el Eibar viaja a Málaga con los 18 jugadores que a día de hoy tiene disponibles. "Ahora mismo, no sobra gente en la plantilla, desde luego. Creo que llegará un central y habrá alguna salida. Ya sabéis que no me gustan las plantillas largas. Pero es verdad que a día de hoy estamos justos de efectivos", ha reconocido el técnico armero.

Respecto al Málaga, Mendilibar no ha querido hacer mucho caso a los resultados de pretemporada. "Mira el Real Madrid. No estaba teniendo buenos resultados, y en cuanto ha empezado a competir lo ha ganado todo. Es verdad que el Málaga ha cambiado jugadores en puestos importantes, pero estoy seguro de que están bien para empezar el campeonato".

Keko, Adrián o Borja Bastón se enfrentarán al Eibar con la camiseta del Málaga, al igual que Charles jugará ante su exequipo con la azulgrana. "En casi todos los equipos te encuentras gente con la que has jugado. Yo les dejo saludarse antes y después del partido, pero durante el partido, cada uno debe ir a lo suyo", ha concluido Mendilibar.