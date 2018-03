SD Eibar Mendilibar: «No podemos decir que la Liga ha finalizado para nosotros» Mendilibar, durante un entrenamiento / Morquecho El objetivo del técnico armero es llegar a los 54 puntos de la pasada campaña o superarlos J. A. REMENTERIA Miércoles, 14 marzo 2018, 13:14

El Eibar se presentará este viernes en el Ciutat de Valencia ante un Levante que viene de ganar al Getafe después de quince jornadas consecutivas sin saborear las mieles de la victoria. Por eso, Mendilibar ha advertido de que "el Levante ha ganado en Getafe y ha abierto una distancia con los equipos de abajo, su objetivo es distanciarse para lograr la permanencia. Si nos ganan habrán dado un paso importante , no voy a decir definitivo, pero sí un avance de cierta consideración". Respecto a las opciones de los armeros, el técnico ha dejado claro que su equipo va a ir a ganar. No queremos dejar nada en ningún sitio, no podemos pensar que todo está hecho, vamos con la mente puesta en no bajar los brazos, en seguir sumando para estar lo más arriba posible".

Durante la rueda de prensa, Mendilibar ha sido claro a la hora de definir el momento por el que atraviesa el equipo. "No podemos decir que la liga ha finalizado para nosotros, quedan diez partidos. En mi mente está llegar a los 54 puntos del año pasado o superarlos. Soy consciente que de diez partidos, cinco hemos de ganarlos. Pienso que estamos bien para conseguir este objetivo. Está en mis manos el deseo de ganar los partidos, de que no juguemos a medio gas", ha insistido.

Respecto al planteamiento del encuentro, el técnico ha explicado que no cree "que el Levante salga a ganar arriesgando mucho, sino que tomará sus medidas, el hecho de haber ganado en Getafe les habrá dado un poso de tranquilidad y fuerza. Nada tiene que ver el partido que jugamos en Ipurua entre ambos equipos, el contexto ha cambiado, nuestra situación ahora es buena y la de ellos no es tan buena, en la ida fue todo distinto".

Sobre las informaciones sobre su renovación y la de algunos jugadores, Mendilibar ha asegurado que es normal en este momento que se hable de nombres dado que hay contratos que acaban, pero no ha querido profundizar en más detalles.